MAGA PEPE Fiyatı (MAGAPEPE)
MAGA PEPE (MAGAPEPE), şu anda 0 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 81,25K USD piyasa değerine sahiptir. MAGAPEPE / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, MAGA PEPE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MAGA PEPE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MAGA PEPE / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MAGA PEPE / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%2,41
|30 Gün
|$ 0
|-%32,49
|60 Gün
|$ 0
|+%43,33
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel MAGA PEPE fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,90
-%2,41
-%7,25
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
🌐 Welcome to MAGAPEPE - The Ultimate Meme Coin Revolution! 🐸🚀 MAGA PEPE ($MAGAPEPE) merges the MAGA movement with Pepe the Frog, creating a community-driven meme coin that entertains and provides real value. 🌟 Community-Driven and Decentralized: Power lies with the community through a transparent governance model, ensuring fairness and inclusivity. 📈 Innovative Tokenomics: Our deflationary model reduces supply over time, rewarding holders with regular airdrops and staking opportunities. 🎉 Engaging and Fun: Regular meme contests, NFT drops, and social media campaigns keep the community lively and entertained. 🌍 Global Reach: We aim to create a global community, partnering with influencers and meme creators to spread MAGAPEPE culture worldwide. 💡 Vision for the Future: Expanding our ecosystem with MAGAPEPE NFTs, a marketplace, and DeFi products, providing additional utility and value. 🎯 Join the Revolution: Be part of the most exciting meme coin project. Hold $MAGAPEPE and participate in our events as we take MAGAPEPE to the moon and beyond! 🌕🐸🚀
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