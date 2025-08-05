MAGA VP (MVP) Nedir?

A meme rewards token on Ethereum dedicated to supporting presidential candidate Donald Trump. Our token supports the MAGA TRUMP ecosystem by adding to its liquidity while passively rewarding MVP holders in TRUMP tokens through buy and sell tax.

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MAGA VP (MVP) Kaynağı Resmi Websitesi

MAGA VP (MVP) Token Ekonomisi

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