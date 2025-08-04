SN25 Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Mainframe Fiyatı (SN25)

Listelenmedi

Mainframe (SN25) Canlı Fiyat Grafiği

$1,97
$1,97$1,97
+%1,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Mainframe (SN25) Fiyatı

Mainframe (SN25), şu anda 1,97 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,03M USD piyasa değerine sahiptir. SN25 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Mainframe Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,19
Mainframe 24 saatlik fiyat değişimi
2,04M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Mainframe (SN25) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Mainframe / USD fiyat değişimi, $ +0,02313277.
Son 30 gün içerisinde, Mainframe / USD fiyat değişimi, $ -0,5380316250.
Son 60 gün içerisinde, Mainframe / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Mainframe / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,02313277+%1,19
30 Gün$ -0,5380316250-%27,31
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Mainframe (SN25) Fiyat Analizi

En güncel Mainframe fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,94
$ 1,94$ 1,94

$ 2,0
$ 2,0$ 2,0

$ 5,22
$ 5,22$ 5,22

-%0,57

+%1,19

-%24,37

Mainframe (SN25) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 4,03M
$ 4,03M$ 4,03M

--
----

2,04M
2,04M 2,04M

Mainframe (SN25) Nedir?

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Mainframe (SN25) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Mainframe (SN25) Token Ekonomisi

Mainframe (SN25) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. SN25 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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SN25 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SN25 / VND
51.840,55
1 SN25 / AUD
A$3,0338
1 SN25 / GBP
1,4775
1 SN25 / EUR
1,6942
1 SN25 / USD
$1,97
1 SN25 / MYR
RM8,3331
1 SN25 / TRY
80,1199
1 SN25 / JPY
¥289,59
1 SN25 / ARS
ARS$2.687,5725
1 SN25 / RUB
157,1075
1 SN25 / INR
172,6508
1 SN25 / IDR
Rp32.295,0768
1 SN25 / KRW
2.724,7464
1 SN25 / PHP
112,9401
1 SN25 / EGP
￡E.95,4268
1 SN25 / BRL
R$10,9138
1 SN25 / CAD
C$2,6989
1 SN25 / BDT
239,9066
1 SN25 / NGN
3.003,0483
1 SN25 / UAH
82,1884
1 SN25 / VES
Bs242,31
1 SN25 / CLP
$1.906,96
1 SN25 / PKR
Rs558,3768
1 SN25 / KZT
1.063,7015
1 SN25 / THB
฿63,8871
1 SN25 / TWD
NT$58,7848
1 SN25 / AED
د.إ7,2299
1 SN25 / CHF
Fr1,576
1 SN25 / HKD
HK$15,4448
1 SN25 / MAD
.د.م17,8482
1 SN25 / MXN
$37,1148
1 SN25 / PLN
7,2693
1 SN25 / RON
лв8,6286
1 SN25 / SEK
kr19,0302
1 SN25 / BGN
лв3,3293
1 SN25 / HUF
Ft678,1331
1 SN25 / CZK
41,8428
1 SN25 / KWD
د.ك0,60085
1 SN25 / ILS
6,698