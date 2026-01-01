Bugünkü Make Memes Great Again Fiyatı

Bugünkü Make Memes Great Again (MMGA) fiyatı $ 0,00048214 olup, son 24 saatte % 8,27 değişim gösterdi. Mevcut MMGA / USD dönüşüm oranı MMGA başına $ 0,00048214 şeklindedir.

Make Memes Great Again, şu anda piyasa değeri açısından $ 481.620 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,91M MMGA şeklindedir. Son 24 saat içinde MMGA, $ 0,00042558 (en düşük) ile $ 0,00057544 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00134516 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00042558 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MMGA, son bir saatte -%6,02 ve son 7 günde -%43,94 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Make Memes Great Again (MMGA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 481,62K$ 481,62K $ 481,62K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 481,62K$ 481,62K $ 481,62K Dolaşım Arzı 999,91M 999,91M 999,91M Toplam Arz 999.913.900,459681 999.913.900,459681 999.913.900,459681

Şu anki Make Memes Great Again piyasa değeri $ 481,62K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MMGA arzı 999,91M olup, toplam arzı 999913900.459681. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 481,62K.