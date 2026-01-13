Bugünkü Mansa AI Fiyatı

Bugünkü Mansa AI ($MUSA) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 31,28 değişim gösterdi. Mevcut $MUSA / USD dönüşüm oranı $MUSA başına $ 0 şeklindedir.

Mansa AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 339.695 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 5,00B $MUSA şeklindedir. Son 24 saat içinde $MUSA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, $MUSA, son bir saatte -%21,83 ve son 7 günde +%65,74 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Mansa AI ($MUSA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 339,70K$ 339,70K $ 339,70K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 339,70K$ 339,70K $ 339,70K Dolaşım Arzı 5,00B 5,00B 5,00B Toplam Arz 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0 5.000.000.000,0

Şu anki Mansa AI piyasa değeri $ 339,70K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki $MUSA arzı 5,00B olup, toplam arzı 5000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 339,70K.