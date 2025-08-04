SN123 Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Mantis Fiyatı (SN123)

Listelenmedi

Mantis (SN123) Canlı Fiyat Grafiği

$2,02
$2,02$2,02
-%0,801D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Mantis (SN123) Fiyatı

Mantis (SN123), şu anda 2,03 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 994,52K USD piyasa değerine sahiptir. SN123 / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Mantis Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
-%0,71
Mantis 24 saatlik fiyat değişimi
488,85K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Mantis (SN123) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Mantis / USD fiyat değişimi, $ -0,014661273386843.
Son 30 gün içerisinde, Mantis / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Mantis / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Mantis / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,014661273386843-%0,71
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Mantis (SN123) Fiyat Analizi

En güncel Mantis fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 2,01
$ 2,01$ 2,01

$ 2,09
$ 2,09$ 2,09

$ 3,4
$ 3,4$ 3,4

+%0,34

-%0,71

-%27,73

Mantis (SN123) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 994,52K
$ 994,52K$ 994,52K

--
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488,85K
488,85K 488,85K

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Mantis (SN123) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

SN123 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 SN123 / VND
53.419,45
1 SN123 / AUD
A$3,1262
1 SN123 / GBP
1,5225
1 SN123 / EUR
1,7458
1 SN123 / USD
$2,03
1 SN123 / MYR
RM8,5869
1 SN123 / TRY
82,5601
1 SN123 / JPY
¥298,41
1 SN123 / ARS
ARS$2.750,6703
1 SN123 / RUB
162,2376
1 SN123 / INR
177,8686
1 SN123 / IDR
Rp33.278,6832
1 SN123 / KRW
2.807,7336
1 SN123 / PHP
116,319
1 SN123 / EGP
￡E.98,3332
1 SN123 / BRL
R$11,165
1 SN123 / CAD
C$2,7811
1 SN123 / BDT
247,2134
1 SN123 / NGN
3.094,5117
1 SN123 / UAH
84,6916
1 SN123 / VES
Bs253,75
1 SN123 / CLP
$1.963,01
1 SN123 / PKR
Rs575,0584
1 SN123 / KZT
1.096,0985
1 SN123 / THB
฿65,6908
1 SN123 / TWD
NT$60,6158
1 SN123 / AED
د.إ7,4501
1 SN123 / CHF
Fr1,624
1 SN123 / HKD
HK$15,9152
1 SN123 / MAD
.د.م18,3918
1 SN123 / MXN
$38,2046
1 SN123 / PLN
7,4907
1 SN123 / RON
лв8,8914
1 SN123 / SEK
kr19,5895
1 SN123 / BGN
лв3,4307
1 SN123 / HUF
Ft699,2741
1 SN123 / CZK
43,0969
1 SN123 / KWD
د.ك0,61915
1 SN123 / ILS
6,9223