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Heima Fiyatı(HEI)

Heima (HEI) Canlı Fiyat Grafiği

$0,4782
$0,4782$0,4782
+%16,491D
USD

HEI Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Heima (HEI), şu anda 0,477 USD fiyatından işlem görmektedir ve 36,46M USD piyasa değerine sahiptir. HEI / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Heima Ana Piyasa Performansı:

$ 3,77M USD
24 saatlik işlem hacmi
+%16,49
Heima 24 saatlik fiyat değişimi
76,44M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki HEI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, HEI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

HEI Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Heima fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,067693+%16,49
30 Gün$ +0,2123+%80,20
60 Gün$ +0,1614+%51,14
90 Gün$ +0,1391+%41,16
Bugünkü Heima Fiyatı Değişimi

Bugün, HEI, $ +0,067693 (+%16,49) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Heima 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,2123 (+%80,20) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Heima 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, HEI değişimi $ +0,1614 (+%51,14) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Heima 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,1391 (+%41,16) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

HEI Fiyat Bilgisi

En güncel Heima fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,3927
$ 0,3927$ 0,3927

$ 0,4847
$ 0,4847$ 0,4847

$ 2,8899
$ 2,8899$ 2,8899

+%3,96

+%16,49

+%15,18

HEI Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 36,46M
$ 36,46M$ 36,46M

$ 3,77M
$ 3,77M$ 3,77M

76,44M
76,44M 76,44M

Heima (HEI) Nedir?

Heima Network, kolay çapraz zincir erişimi sağlamak için inşa edilmiş bir nesil birinci katman blockchain'idir. Merkeziyetsiz kimlik ve gizlilik çözümlerine odaklanan Litentry Network'ten evrilerek, Heima kullanıcıların sadece bir hesapla birden fazla blockchain üzerinde varlık yönetimi yapmalarına ve etkileşimde bulunmalarına yardımcı olur. Dahili güvenlik ve zincir soyutlama teknolojisi ile Heima, blockchain bağlantılarını her zamankinden daha sorunsuz ve kesintisiz hale getirir.

Heima, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Heima yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- HEI staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Heima hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Heima satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Heima Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Heima, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte HEI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Heima fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Heima Fiyat Geçmişi

HEI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak HEI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Heima fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Heima (HEI) Token Ekonomisi

Heima (HEI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. HEI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Heima (HEI) Satın Alma

Nasıl Heima satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Heima Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

HEI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 HEI / VND
12.552,255
1 HEI / AUD
A$0,73458
1 HEI / GBP
0,35775
1 HEI / EUR
0,41022
1 HEI / USD
$0,477
1 HEI / MYR
RM2,02248
1 HEI / TRY
19,39959
1 HEI / JPY
¥70,119
1 HEI / ARS
ARS$646,33977
1 HEI / RUB
37,99782
1 HEI / INR
41,62779
1 HEI / IDR
Rp7.819,67088
1 HEI / KRW
660,66408
1 HEI / PHP
27,4752
1 HEI / EGP
￡E.22,91031
1 HEI / BRL
R$2,64258
1 HEI / CAD
C$0,65349
1 HEI / BDT
57,58344
1 HEI / NGN
721,62945
1 HEI / UAH
19,68579
1 HEI / VES
Bs58,671
1 HEI / CLP
$462,69
1 HEI / PKR
Rs133,65063
1 HEI / KZT
255,6243
1 HEI / THB
฿15,5025
1 HEI / TWD
NT$14,20983
1 HEI / AED
د.إ1,75059
1 HEI / CHF
Fr0,3816
1 HEI / HKD
HK$3,73968
1 HEI / MAD
.د.م4,31208
1 HEI / MXN
$9,00099
1 HEI / PLN
1,76013
1 HEI / RON
лв2,09403
1 HEI / SEK
kr4,61259
1 HEI / BGN
лв0,80136
1 HEI / HUF
Ft164,4219
1 HEI / CZK
10,14579
1 HEI / KWD
د.ك0,144531
1 HEI / ILS
1,62657

Heima Kaynağı

Heima hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Heima Websitesi
Blok Gezgini

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Miktar

HEI
HEI
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USD

1 HEI = 0,477 USD

Al-Sat

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