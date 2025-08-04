Mantle Staked Ether (METH) Nedir?

Mantle Liquid Staking Protocol (LSP) is a permissionless, non-custodial ETH liquid staking protocol deployed on Ethereum L1 and governed by Mantle. Mantle Staked Ether (mETH) serves as the value-accumulating receipt token.

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Mantle Staked Ether (METH) Kaynağı Whitepaper Resmi Websitesi

Mantle Staked Ether (METH) Token Ekonomisi

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