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Mantle Staked Ether Logosu

Mantle Staked Ether Fiyatı (METH)

Listelenmedi

Mantle Staked Ether (METH) Canlı Fiyat Grafiği

$3.805,93
$3.805,93$3.805,93
+%1,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Mantle Staked Ether (METH) Fiyatı

Mantle Staked Ether (METH), şu anda 3.796,57 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 1,29B USD piyasa değerine sahiptir. METH / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Mantle Staked Ether Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,50
Mantle Staked Ether 24 saatlik fiyat değişimi
337,93K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Mantle Staked Ether (METH) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Mantle Staked Ether / USD fiyat değişimi, $ +56,1.
Son 30 gün içerisinde, Mantle Staked Ether / USD fiyat değişimi, $ +1.546,3699166470.
Son 60 gün içerisinde, Mantle Staked Ether / USD fiyat değişimi, $ +1.384,6288211640.
Son 90 gün içerisinde, Mantle Staked Ether / USD fiyat değişimi, $ +1.908,1882198605013.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +56,1+%1,50
30 Gün$ +1.546,3699166470+%40,73
60 Gün$ +1.384,6288211640+%36,47
90 Gün$ +1.908,1882198605013+%101,05

Mantle Staked Ether (METH) Fiyat Analizi

En güncel Mantle Staked Ether fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 3.703,69
$ 3.703,69$ 3.703,69

$ 3.823,28
$ 3.823,28$ 3.823,28

$ 4.729,53
$ 4.729,53$ 4.729,53

-%0,32

+%1,50

-%8,91

Mantle Staked Ether (METH) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 1,29B
$ 1,29B$ 1,29B

--
----

337,93K
337,93K 337,93K

Mantle Staked Ether (METH) Nedir?

Mantle Liquid Staking Protocol (LSP) is a permissionless, non-custodial ETH liquid staking protocol deployed on Ethereum L1 and governed by Mantle. Mantle Staked Ether (mETH) serves as the value-accumulating receipt token.

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Mantle Staked Ether (METH) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Mantle Staked Ether (METH) Token Ekonomisi

Mantle Staked Ether (METH) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. METH tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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METH Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 METH / VND
99.906.739,55
1 METH / AUD
A$5.846,7178
1 METH / GBP
2.847,4275
1 METH / EUR
3.265,0502
1 METH / USD
$3.796,57
1 METH / MYR
RM16.059,4911
1 METH / TRY
154.406,5019
1 METH / JPY
¥558.095,79
1 METH / ARS
ARS$5.179.470,6225
1 METH / RUB
302.776,4575
1 METH / INR
332.731,3948
1 METH / IDR
Rp62.238.842,5008
1 METH / KRW
5.251.111,8984
1 METH / PHP
217.657,3581
1 METH / EGP
￡E.183.905,8508
1 METH / BRL
R$21.032,9978
1 METH / CAD
C$5.201,3009
1 METH / BDT
462.346,2946
1 METH / NGN
5.787.453,3423
1 METH / UAH
158.392,9004
1 METH / VES
Bs466.978,11
1 METH / CLP
$3.675.079,76
1 METH / PKR
Rs1.076.099,8008
1 METH / KZT
2.049.957,9715
1 METH / THB
฿123.122,7651
1 METH / TWD
NT$113.289,6488
1 METH / AED
د.إ13.933,4119
1 METH / CHF
Fr3.037,256
1 METH / HKD
HK$29.765,1088
1 METH / MAD
.د.م34.396,9242
1 METH / MXN
$71.527,3788
1 METH / PLN
14.009,3433
1 METH / RON
лв16.628,9766
1 METH / SEK
kr36.674,8662
1 METH / BGN
лв6.416,2033
1 METH / HUF
Ft1.307.804,4679
1 METH / CZK
80.677,1125
1 METH / KWD
د.ك1.157,95385
1 METH / ILS
12.908,338