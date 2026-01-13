Bugünkü MANTRA USD Fiyatı

Bugünkü MANTRA USD (MANTRAUSD) fiyatı $ 0,999755 olup, son 24 saatte % 0,01 değişim gösterdi. Mevcut MANTRAUSD / USD dönüşüm oranı MANTRAUSD başına $ 0,999755 şeklindedir.

MANTRA USD, şu anda piyasa değeri açısından $ 349.912 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 350,03K MANTRAUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde MANTRAUSD, $ 0,999465 (en düşük) ile $ 1,0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,998722 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MANTRAUSD, son bir saatte -%0,01 ve son 7 günde -%0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MANTRA USD (MANTRAUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 349,91K$ 349,91K $ 349,91K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 349,91K$ 349,91K $ 349,91K Dolaşım Arzı 350,03K 350,03K 350,03K Toplam Arz 350.031,443616 350.031,443616 350.031,443616

Şu anki MANTRA USD piyasa değeri $ 349,91K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MANTRAUSD arzı 350,03K olup, toplam arzı 350031.443616. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 349,91K.