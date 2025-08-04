MarketVector Token Terminal Fundamental Index Fiyatı (MVTT10F)
MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), şu anda 0,04568354 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 763,16K USD piyasa değerine sahiptir. MVTT10F / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, MarketVector Token Terminal Fundamental Index / USD fiyat değişimi, $ +0,00166479.
Son 30 gün içerisinde, MarketVector Token Terminal Fundamental Index / USD fiyat değişimi, $ +0,0112291100.
Son 60 gün içerisinde, MarketVector Token Terminal Fundamental Index / USD fiyat değişimi, $ +0,0096570663.
Son 90 gün içerisinde, MarketVector Token Terminal Fundamental Index / USD fiyat değişimi, $ +0,01313136068094057.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00166479
|+%3,78
|30 Gün
|$ +0,0112291100
|+%24,58
|60 Gün
|$ +0,0096570663
|+%21,14
|90 Gün
|$ +0,01313136068094057
|+%40,34
En güncel MarketVector Token Terminal Fundamental Index fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,88
+%3,78
-%5,35
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index DTF tracks the MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), designed to track the performance of the largest and most liquid digital assets that meet the fundamental criteria of daily average fees and daily average users. The fundamental data is provided by Token Terminal. The index is weighted based on fundamental factors. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. MVTT10F is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.
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|1 MVTT10F / VND
₫1.202,1623551
|1 MVTT10F / AUD
A$0,0703526516
|1 MVTT10F / GBP
￡0,034262655
|1 MVTT10F / EUR
€0,0392878444
|1 MVTT10F / USD
$0,04568354
|1 MVTT10F / MYR
RM0,1932413742
|1 MVTT10F / TRY
₺1,8579495718
|1 MVTT10F / JPY
¥6,71548038
|1 MVTT10F / ARS
ARS$61,9016535354
|1 MVTT10F / RUB
₽3,6510285168
|1 MVTT10F / INR
₹4,0027917748
|1 MVTT10F / IDR
Rp748,9103719776
|1 MVTT10F / KRW
₩63,1858178448
|1 MVTT10F / PHP
₱2,617666842
|1 MVTT10F / EGP
￡E.2,2129106776
|1 MVTT10F / BRL
R$0,25125947
|1 MVTT10F / CAD
C$0,0625864498
|1 MVTT10F / BDT
৳5,5633415012
|1 MVTT10F / NGN
₦69,6395315406
|1 MVTT10F / UAH
₴1,9059172888
|1 MVTT10F / VES
Bs5,7104425
|1 MVTT10F / CLP
$44,17598318
|1 MVTT10F / PKR
Rs12,9412332112
|1 MVTT10F / KZT
₸24,666827423
|1 MVTT10F / THB
฿1,4783193544
|1 MVTT10F / TWD
NT$1,3641105044
|1 MVTT10F / AED
د.إ0,1676585918
|1 MVTT10F / CHF
Fr0,036546832
|1 MVTT10F / HKD
HK$0,3581589536
|1 MVTT10F / MAD
.د.م0,4138928724
|1 MVTT10F / MXN
$0,8597642228
|1 MVTT10F / PLN
zł0,1685722626
|1 MVTT10F / RON
лв0,2000939052
|1 MVTT10F / SEK
kr0,440846161
|1 MVTT10F / BGN
лв0,0772051826
|1 MVTT10F / HUF
Ft15,7366090238
|1 MVTT10F / CZK
Kč0,9698615542
|1 MVTT10F / KWD
د.ك0,0139334797
|1 MVTT10F / ILS
₪0,1557808714