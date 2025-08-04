MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Nedir?

The MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index DTF tracks the MarketVector™ Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F), designed to track the performance of the largest and most liquid digital assets that meet the fundamental criteria of daily average fees and daily average users. The fundamental data is provided by Token Terminal. The index is weighted based on fundamental factors. Decentralized Token Folios (DTFs) are onchain portfolios that bundle multiple crypto assets into a single token. MVTT10F is an Index DTF deployed and curated by Re7 Labs on the Reserve Protocol (reserve.org), which supports two main DTF categories: Yield DTFs and Index DTFs.

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MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Kaynağı Resmi Websitesi

MarketVector Token Terminal Fundamental Index (MVTT10F) Token Ekonomisi

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