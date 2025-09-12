MARS (MARS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 24 sa Düşük $ 0 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00208572 En Düşük Fiyat $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%1,89 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%22,51 Fiyat Değişimi (7 G) -%7,28

MARS (MARS) canlı fiyatı --. MARS, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MARS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00208572, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MARS son bir saatte +%1,89 değişim gösterdi, 24 saatte +%22,51 ve son 7 günde -%7,28 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MARS (MARS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 519,27K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 519,27K Dolaşım Arzı 999,85M Toplam Arz 999.850.559,958362

Şu anki MARS piyasa değeri $ 519,27K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MARS arzı 999,85M olup, toplam arzı 999850559.958362. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 519,27K.