Bugünkü Marvell xStock Fiyatı

Bugünkü Marvell xStock (MRVLX) fiyatı $ 83,06 olup, son 24 saatte % 0,31 değişim gösterdi. Mevcut MRVLX / USD dönüşüm oranı MRVLX başına $ 83,06 şeklindedir.

Marvell xStock, şu anda piyasa değeri açısından $ 252.100 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 3,04K MRVLX şeklindedir. Son 24 saat içinde MRVLX, $ 82,11 (en düşük) ile $ 83,84 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 104,07 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 74,88 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MRVLX, son bir saatte -%0,92 ve son 7 günde -%8,53 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Marvell xStock (MRVLX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 252,10K$ 252,10K $ 252,10K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 41,03M$ 41,03M $ 41,03M Dolaşım Arzı 3,04K 3,04K 3,04K Toplam Arz 493.915,2303486343 493.915,2303486343 493.915,2303486343

Şu anki Marvell xStock piyasa değeri $ 252,10K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MRVLX arzı 3,04K olup, toplam arzı 493915.2303486343. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 41,03M.