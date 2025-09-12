Marvin The Robot (MARVIN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00545866 $ 0,00545866 $ 0,00545866 24 sa Düşük $ 0,0057056 $ 0,0057056 $ 0,0057056 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00545866$ 0,00545866 $ 0,00545866 24 sa Yüksek $ 0,0057056$ 0,0057056 $ 0,0057056 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,0057056$ 0,0057056 $ 0,0057056 En Düşük Fiyat $ 0,00493127$ 0,00493127 $ 0,00493127 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,19 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%3,15 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Marvin The Robot (MARVIN) canlı fiyatı $0,00569909. MARVIN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00545866 ve en yüksek $ 0,0057056 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MARVIN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,0057056, en düşük fiyatı ise $ 0,00493127 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MARVIN son bir saatte +%0,19 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,15 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Marvin The Robot (MARVIN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 45,28K$ 45,28K $ 45,28K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 53,97K$ 53,97K $ 53,97K Dolaşım Arzı 7,95M 7,95M 7,95M Toplam Arz 9.472.220,0 9.472.220,0 9.472.220,0

Şu anki Marvin The Robot piyasa değeri $ 45,28K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MARVIN arzı 7,95M olup, toplam arzı 9472220.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 53,97K.