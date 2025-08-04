Matrixdock Gold (XAUM) Nedir?

Matrixdock Gold token XAUm is an ERC-20 and BEP-20 token backed 1:1 by 1 troy ounce of fine weight, high-grade gold certified by the LBMA (London Bullion Market Association). Each token represents physical gold securely stored in reputable, high-security vaults. The total supply of XAUm will always match the underlying gold holdings, ensuring transparency and trustworthiness for investors and users.

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Matrixdock Gold (XAUM) Kaynağı Resmi Websitesi

Matrixdock Gold (XAUM) Token Ekonomisi

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