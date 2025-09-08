Maxi Doge Fiyatı (MAXI)
Maxi Doge (MAXI) canlı fiyatı --. MAXI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MAXI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00004437, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, MAXI son bir saatte -%0,03 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,01 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Maxi Doge piyasa değeri $ 45,04K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MAXI arzı 420,69B olup, toplam arzı 420690000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 45,04K.
Gün içerisinde, Maxi Doge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Maxi Doge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Maxi Doge / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Maxi Doge / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%3,01
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Maxi Doge ($MAXI) is a meme-fuelled token that personifies ultimate strength and the grind of the bull market. Think: a body-building Doge pumping 1000x leverage trades while necking cans of caffeine. $MAXI isn't merely a coin; it's a lifestyle rooted in green candles, gym reps and relentless hustle. By holding $MAXI, degens align themselves with the "never skip leg-day, never skip apump" mentality - an ethos designed to dominate charts and outperform even the original DOGE. Problem: Retail traders crave outsized returns but lack the brute conviction - and capital - of whales. Solution: Maxi Doge embodies sheer willpower: lift, trade, repeat. The $MAXI community channels that energy, sharing leveraged strategies, competitions and meme-driven camaraderie to unlock maximal gains together. This paper sets out the project vision, roadmap, tokenomics, technicals, and risks.
