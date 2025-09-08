Maxi Doge (MAXI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00004437$ 0,00004437 $ 0,00004437 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,03 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%3,01 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Maxi Doge (MAXI) canlı fiyatı --. MAXI, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MAXI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00004437, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MAXI son bir saatte -%0,03 değişim gösterdi, 24 saatte +%3,01 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Maxi Doge (MAXI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 45,04K$ 45,04K $ 45,04K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 45,04K$ 45,04K $ 45,04K Dolaşım Arzı 420,69B 420,69B 420,69B Toplam Arz 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0 420.690.000.000,0

Şu anki Maxi Doge piyasa değeri $ 45,04K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MAXI arzı 420,69B olup, toplam arzı 420690000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 45,04K.