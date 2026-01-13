Bugünkü maxxing Fiyatı

Bugünkü maxxing (MAXXING) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 2,76 değişim gösterdi. Mevcut MAXXING / USD dönüşüm oranı MAXXING başına $ 0 şeklindedir.

maxxing, şu anda piyasa değeri açısından $ 158.039 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,64M MAXXING şeklindedir. Son 24 saat içinde MAXXING, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MAXXING, son bir saatte +%9,24 ve son 7 günde -%61,20 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

maxxing (MAXXING) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 158,04K$ 158,04K $ 158,04K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 158,04K$ 158,04K $ 158,04K Dolaşım Arzı 999,64M 999,64M 999,64M Toplam Arz 999.644.948,381786 999.644.948,381786 999.644.948,381786

