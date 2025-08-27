Medical Intelligence (MEDI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,216494 $ 0,216494 $ 0,216494 24 sa Düşük $ 0,258981 $ 0,258981 $ 0,258981 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,216494$ 0,216494 $ 0,216494 24 sa Yüksek $ 0,258981$ 0,258981 $ 0,258981 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,258981$ 0,258981 $ 0,258981 En Düşük Fiyat $ 0,216208$ 0,216208 $ 0,216208 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,48 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%15,11 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Medical Intelligence (MEDI) canlı fiyatı $0,254263. MEDI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,216494 ve en yüksek $ 0,258981 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MEDI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,258981, en düşük fiyatı ise $ 0,216208 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MEDI son bir saatte -%0,48 değişim gösterdi, 24 saatte +%15,11 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Medical Intelligence (MEDI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 25,29M$ 25,29M $ 25,29M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 25,29M$ 25,29M $ 25,29M Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 99.999.981,62899 99.999.981,62899 99.999.981,62899

Şu anki Medical Intelligence piyasa değeri $ 25,29M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MEDI arzı 100,00M olup, toplam arzı 99999981.62899. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 25,29M.