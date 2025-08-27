MEDI Hakkında Daha Fazla Bilgi

Medical Intelligence Fiyatı (MEDI)

Listelenmedi

1 MEDI / USD Canlı Fiyatı:

$0,254263
$0,254263$0,254263
+%15,101D
USD
Medical Intelligence (MEDI) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-27 13:54:53 (UTC+8)

Medical Intelligence (MEDI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,216494
$ 0,216494$ 0,216494
24 sa Düşük
$ 0,258981
$ 0,258981$ 0,258981
24 sa Yüksek

$ 0,216494
$ 0,216494$ 0,216494

$ 0,258981
$ 0,258981$ 0,258981

$ 0,258981
$ 0,258981$ 0,258981

$ 0,216208
$ 0,216208$ 0,216208

-%0,48

+%15,11

--

--

Medical Intelligence (MEDI) canlı fiyatı $0,254263. MEDI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,216494 ve en yüksek $ 0,258981 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MEDI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,258981, en düşük fiyatı ise $ 0,216208 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MEDI son bir saatte -%0,48 değişim gösterdi, 24 saatte +%15,11 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Medical Intelligence (MEDI) Piyasa Bilgileri

$ 25,29M
$ 25,29M$ 25,29M

--
----

$ 25,29M
$ 25,29M$ 25,29M

100,00M
100,00M 100,00M

99.999.981,62899
99.999.981,62899 99.999.981,62899

Şu anki Medical Intelligence piyasa değeri $ 25,29M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MEDI arzı 100,00M olup, toplam arzı 99999981.62899. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 25,29M.

Medical Intelligence (MEDI) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Medical Intelligence / USD fiyat değişimi, $ +0,03338013.
Son 30 gün içerisinde, Medical Intelligence / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Medical Intelligence / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Medical Intelligence / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,03338013+%15,11
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Medical Intelligence (MEDI) Nedir?

Medical Intelligence In Your Pocket MEDI is an AI-powered health companion that combines conversational and vision-enabled AI with a non-custodial wallet to simplify everyday health tasks. It helps users find credible information, book appointments, and keep their data secure and private. The Healthcare System is Broken Rising costs, geographic barriers, administrative burden, and chronic disease management failures are creating a healthcare accessibility crisis that affects millions.

Medical Intelligence (MEDI) Kaynağı

Resmi Websitesi

Medical Intelligence Fiyat Tahmini (USD)

Medical Intelligence (MEDI) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Medical Intelligence (MEDI) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Medical Intelligence için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Medical Intelligence fiyat tahminini hemen kontrol edin!

MEDI Varlığından Yerel Para Birimlerine

Medical Intelligence (MEDI) Token Ekonomisi

Medical Intelligence (MEDI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MEDI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Medical Intelligence (MEDI) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Medical Intelligence (MEDI) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı MEDI fiyatı, 0,254263 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEDI / USD güncel fiyatı nedir?
MEDI / USD güncel fiyatı $ 0,254263. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Medical Intelligence varlığının piyasa değeri nedir?
MEDI piyasa değeri $ 25,29M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki MEDI arzı nedir?
Dolaşımdaki MEDI arzı, 100,00M USD.
MEDI için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
MEDI, ATH fiyatı olan 0,258981 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük MEDI fiyatı (ATL) nedir?
MEDI, ATL fiyatı olan 0,216208 USD değerine düştü.
MEDI işlem hacmi nedir?
MEDI için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
MEDI bu yıl daha da yükselir mi?
MEDI piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için MEDI fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-27 13:54:53 (UTC+8)

