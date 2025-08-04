MEED Hakkında Daha Fazla Bilgi

MEED Fiyat Bilgileri

MEED Resmi Websitesi

MEED Token Ekonomisi

MEED Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Meeds DAO Logosu

Meeds DAO Fiyatı (MEED)

Listelenmedi

Meeds DAO (MEED) Canlı Fiyat Grafiği

$0,513707
$0,513707$0,513707
+%1,501D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Meeds DAO (MEED) Fiyatı

Meeds DAO (MEED), şu anda 0,513819 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 10,51M USD piyasa değerine sahiptir. MEED / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Meeds DAO Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,58
Meeds DAO 24 saatlik fiyat değişimi
20,45M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki MEED / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MEED fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

USD Bazında Meeds DAO (MEED) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Meeds DAO / USD fiyat değişimi, $ +0,00801118.
Son 30 gün içerisinde, Meeds DAO / USD fiyat değişimi, $ +0,1367614048.
Son 60 gün içerisinde, Meeds DAO / USD fiyat değişimi, $ +0,1175300845.
Son 90 gün içerisinde, Meeds DAO / USD fiyat değişimi, $ +0,1588588780710624.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00801118+%1,58
30 Gün$ +0,1367614048+%26,62
60 Gün$ +0,1175300845+%22,87
90 Gün$ +0,1588588780710624+%44,75

Meeds DAO (MEED) Fiyat Analizi

En güncel Meeds DAO fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 0,500724
$ 0,500724$ 0,500724

$ 0,515397
$ 0,515397$ 0,515397

$ 1,56
$ 1,56$ 1,56

+%0,28

+%1,58

-%14,45

Meeds DAO (MEED) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 10,51M
$ 10,51M$ 10,51M

--
----

20,45M
20,45M 20,45M

Meeds DAO (MEED) Nedir?

Promote employee recognition & happiness at work.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Meeds DAO (MEED) Kaynağı

Resmi Websitesi

Meeds DAO (MEED) Token Ekonomisi

Meeds DAO (MEED) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MEED tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Meeds DAO (MEED) Hakkında Diğer Sorular

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

MEED Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MEED / VND
13.521,146985
1 MEED / AUD
A$0,79128126
1 MEED / GBP
0,38536425
1 MEED / EUR
0,44188434
1 MEED / USD
$0,513819
1 MEED / MYR
RM2,17345437
1 MEED / TRY
20,89701873
1 MEED / JPY
¥75,531393
1 MEED / ARS
ARS$700,97757075
1 MEED / RUB
40,97706525
1 MEED / INR
45,03109716
1 MEED / IDR
Rp8.423,26094736
1 MEED / KRW
710,67333528
1 MEED / PHP
29,45724327
1 MEED / EGP
￡E.24,88939236
1 MEED / BRL
R$2,84655726
1 MEED / CAD
C$0,70393203
1 MEED / BDT
62,57287782
1 MEED / NGN
783,26054541
1 MEED / UAH
21,43652868
1 MEED / VES
Bs63,199737
1 MEED / CLP
$497,376792
1 MEED / PKR
Rs145,63685736
1 MEED / KZT
277,43656905
1 MEED / THB
฿16,66315017
1 MEED / TWD
NT$15,33235896
1 MEED / AED
د.إ1,88571573
1 MEED / CHF
Fr0,4110552
1 MEED / HKD
HK$4,02834096
1 MEED / MAD
.د.م4,65520014
1 MEED / MXN
$9,68034996
1 MEED / PLN
1,89599211
1 MEED / RON
лв2,25052722
1 MEED / SEK
kr4,96349154
1 MEED / BGN
лв0,86835411
1 MEED / HUF
Ft176,99523093
1 MEED / CZK
10,91865375
1 MEED / KWD
د.ك0,156714795
1 MEED / ILS
1,7469846