Memory (MEM) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,086099 24 sa Yüksek $ 0,09909 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,120607 En Düşük Fiyat $ 0,059854 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,18 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%10,79 Fiyat Değişimi (7 G) --

Memory (MEM) canlı fiyatı $0,086975. MEM, son 24 saat içinde en düşük $ 0,086099 ve en yüksek $ 0,09909 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MEM için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,120607, en düşük fiyatı ise $ 0,059854 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MEM son bir saatte -%0,18 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,79 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Memory (MEM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,30M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 86,98M Dolaşım Arzı 15,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0

Şu anki Memory piyasa değeri $ 1,30M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MEM arzı 15,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 86,98M.