Meridian Fiyatı (MRDN)
-%0,06
-%18,11
--
--
Meridian (MRDN) canlı fiyatı $0,03767955. MRDN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,03646541 ve en yüksek $ 0,04925525 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MRDN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,102863, en düşük fiyatı ise $ 0,03646541 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, MRDN son bir saatte -%0,06 değişim gösterdi, 24 saatte -%18,11 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Meridian piyasa değeri $ 33,58M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MRDN arzı 891,05M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 37,68M.
Gün içerisinde, Meridian / USD fiyat değişimi, $ -0,00833780883183833.
Son 30 gün içerisinde, Meridian / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Meridian / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Meridian / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,00833780883183833
|-%18,11
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Meridian provides payment rails as a service for any AI agent framework, building interoperability between competing frameworks via x402-compliant infrastructure. Meridian changes this with universal payment infrastructure across any EVM network and agent protocol, enabling true cross-platform agent collaboration. Our infrastructure eliminates the barriers that keep AI agents locked within proprietary ecosystems, replacing fragmented payment systems with a single, interoperable protocol that works everywhere.
