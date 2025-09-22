Bugünkü canlı Meridian fiyatı 0,03767955 USD. MRDN / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. MRDN fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı Meridian fiyatı 0,03767955 USD. MRDN / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. MRDN fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

MRDN Hakkında Daha Fazla Bilgi

MRDN Fiyat Bilgileri

MRDN Whitepaper

MRDN Resmi Websitesi

MRDN Token Ekonomisi

MRDN Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Meridian Logosu

Meridian Fiyatı (MRDN)

Listelenmedi

1 MRDN / USD Canlı Fiyatı:

$0,03767955
$0,03767955$0,03767955
-%18,601D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Meridian (MRDN) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-22 14:02:47 (UTC+8)

Meridian (MRDN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,03646541
$ 0,03646541$ 0,03646541
24 sa Düşük
$ 0,04925525
$ 0,04925525$ 0,04925525
24 sa Yüksek

$ 0,03646541
$ 0,03646541$ 0,03646541

$ 0,04925525
$ 0,04925525$ 0,04925525

$ 0,102863
$ 0,102863$ 0,102863

$ 0,03646541
$ 0,03646541$ 0,03646541

-%0,06

-%18,11

--

--

Meridian (MRDN) canlı fiyatı $0,03767955. MRDN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,03646541 ve en yüksek $ 0,04925525 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MRDN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,102863, en düşük fiyatı ise $ 0,03646541 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MRDN son bir saatte -%0,06 değişim gösterdi, 24 saatte -%18,11 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Meridian (MRDN) Piyasa Bilgileri

$ 33,58M
$ 33,58M$ 33,58M

--
----

$ 37,68M
$ 37,68M$ 37,68M

891,05M
891,05M 891,05M

1.000.000.000,0
1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Meridian piyasa değeri $ 33,58M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MRDN arzı 891,05M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 37,68M.

Meridian (MRDN) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Meridian / USD fiyat değişimi, $ -0,00833780883183833.
Son 30 gün içerisinde, Meridian / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Meridian / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Meridian / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00833780883183833-%18,11
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Meridian (MRDN) Nedir?

Meridian provides payment rails as a service for any AI agent framework, building interoperability between competing frameworks via x402-compliant infrastructure. Meridian changes this with universal payment infrastructure across any EVM network and agent protocol, enabling true cross-platform agent collaboration. Our infrastructure eliminates the barriers that keep AI agents locked within proprietary ecosystems, replacing fragmented payment systems with a single, interoperable protocol that works everywhere.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Meridian (MRDN) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Meridian Fiyat Tahmini (USD)

Meridian (MRDN) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Meridian (MRDN) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Meridian için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Meridian fiyat tahminini hemen kontrol edin!

MRDN Varlığından Yerel Para Birimlerine

Meridian (MRDN) Token Ekonomisi

Meridian (MRDN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MRDN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Meridian (MRDN) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Meridian (MRDN) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı MRDN fiyatı, 0,03767955 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MRDN / USD güncel fiyatı nedir?
MRDN / USD güncel fiyatı $ 0,03767955. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Meridian varlığının piyasa değeri nedir?
MRDN piyasa değeri $ 33,58M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki MRDN arzı nedir?
Dolaşımdaki MRDN arzı, 891,05M USD.
MRDN için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
MRDN, ATH fiyatı olan 0,102863 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük MRDN fiyatı (ATL) nedir?
MRDN, ATL fiyatı olan 0,03646541 USD değerine düştü.
MRDN işlem hacmi nedir?
MRDN için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
MRDN bu yıl daha da yükselir mi?
MRDN piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için MRDN fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-22 14:02:47 (UTC+8)

Meridian (MRDN) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-21 13:36:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
09-21 12:39:00Sektör Haberleri
BNB Chain ekosistem tokenleri tüm tabloda yükseliyor, ASTER 24 saatte %69'un üzerinde artış gösteriyor
09-21 11:06:00Sektör Haberleri
Vitalik: 低風險 DeFi 之於 Ethereum 就如同搜尋之於 Google
09-20 15:35:00Sektör Haberleri
美國現貨比特幣 ETF 昨日淨流入 2.226 億美元
09-19 14:44:00Sektör Haberleri
Bazı halka açık blok zinciri token'ları güç gösteriyor, IMX 24 saatlik artışı %16,3'e ulaşıyor
09-19 12:40:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 76 bildiriyor, iki gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.