Meridian (MRDN) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,03646541 $ 0,03646541 $ 0,03646541 24 sa Düşük $ 0,04925525 $ 0,04925525 $ 0,04925525 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,03646541$ 0,03646541 $ 0,03646541 24 sa Yüksek $ 0,04925525$ 0,04925525 $ 0,04925525 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,102863$ 0,102863 $ 0,102863 En Düşük Fiyat $ 0,03646541$ 0,03646541 $ 0,03646541 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,06 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%18,11 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Meridian (MRDN) canlı fiyatı $0,03767955. MRDN, son 24 saat içinde en düşük $ 0,03646541 ve en yüksek $ 0,04925525 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MRDN için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,102863, en düşük fiyatı ise $ 0,03646541 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MRDN son bir saatte -%0,06 değişim gösterdi, 24 saatte -%18,11 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Meridian (MRDN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 33,58M$ 33,58M $ 33,58M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 37,68M$ 37,68M $ 37,68M Dolaşım Arzı 891,05M 891,05M 891,05M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Meridian piyasa değeri $ 33,58M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MRDN arzı 891,05M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 37,68M.