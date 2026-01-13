Bugünkü Messy Virgo Fiyatı

Bugünkü Messy Virgo (MESSY) fiyatı $ 0,00039221 olup, son 24 saatte % 1,37 değişim gösterdi. Mevcut MESSY / USD dönüşüm oranı MESSY başına $ 0,00039221 şeklindedir.

Messy Virgo, şu anda piyasa değeri açısından $ 387.284 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 987,10M MESSY şeklindedir. Son 24 saat içinde MESSY, $ 0,00037976 (en düşük) ile $ 0,00040684 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00040684 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00023341 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MESSY, son bir saatte -%0,40 ve son 7 günde +%21,86 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Messy Virgo (MESSY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 387,28K$ 387,28K $ 387,28K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 387,28K$ 387,28K $ 387,28K Dolaşım Arzı 987,10M 987,10M 987,10M Toplam Arz 987.097.765,3084562 987.097.765,3084562 987.097.765,3084562

