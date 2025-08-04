META Hakkında Daha Fazla Bilgi

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META Fiyatı (META)

Listelenmedi

META (META) Canlı Fiyat Grafiği

$828,9
$828,9$828,9
+%0,901D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü META (META) Fiyatı

META (META), şu anda 828,99 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 17,30M USD piyasa değerine sahiptir. META / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

META Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,94
META 24 saatlik fiyat değişimi
20,86K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında META (META) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, META / USD fiyat değişimi, $ +7,72.
Son 30 gün içerisinde, META / USD fiyat değişimi, $ +92,3018190750.
Son 60 gün içerisinde, META / USD fiyat değişimi, $ +70,8740026560.
Son 90 gün içerisinde, META / USD fiyat değişimi, $ -246,1524263482968.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +7,72+%0,94
30 Gün$ +92,3018190750+%11,13
60 Gün$ +70,8740026560+%8,55
90 Gün$ -246,1524263482968-%22,89

META (META) Fiyat Analizi

En güncel META fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 817,32
$ 817,32$ 817,32

$ 849,09
$ 849,09$ 849,09

$ 5.086,64
$ 5.086,64$ 5.086,64

+%0,17

+%0,94

-%5,96

META (META) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 17,30M
$ 17,30M$ 17,30M

--
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20,86K
20,86K 20,86K

META (META) Nedir?

Native token of the Meta-DAO

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META (META) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

META (META) Token Ekonomisi

META (META) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. META tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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META Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 META / VND
21.814.871,85
1 META / AUD
A$1.276,6446
1 META / GBP
621,7425
1 META / EUR
712,9314
1 META / USD
$828,99
1 META / MYR
RM3.506,6277
1 META / TRY
33.715,0233
1 META / JPY
¥121.861,53
1 META / ARS
ARS$1.130.949,6075
1 META / RUB
66.111,9525
1 META / INR
72.652,6836
1 META / IDR
Rp13.589.997,8256
1 META / KRW
1.146.592,6488
1 META / PHP
47.525,9967
1 META / EGP
￡E.40.156,2756
1 META / BRL
R$4.592,6046
1 META / CAD
C$1.135,7163
1 META / BDT
100.954,4022
1 META / NGN
1.263.704,0661
1 META / UAH
34.585,4628
1 META / VES
Bs101.965,77
1 META / CLP
$802.462,32
1 META / PKR
Rs234.968,9256
1 META / KZT
447.613,1505
1 META / THB
฿26.884,1457
1 META / TWD
NT$24.737,0616
1 META / AED
د.إ3.042,3933
1 META / CHF
Fr663,192
1 META / HKD
HK$6.499,2816
1 META / MAD
.د.م7.510,6494
1 META / MXN
$15.618,1716
1 META / PLN
3.058,9731
1 META / RON
лв3.630,9762
1 META / SEK
kr8.008,0434
1 META / BGN
лв1.400,9931
1 META / HUF
Ft285.562,1853
1 META / CZK
17.616,0375
1 META / KWD
د.ك252,84195
1 META / ILS
2.818,566