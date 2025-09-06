MetacadeMax (METACADEMAX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00056715 $ 0,00056715 $ 0,00056715 24 sa Düşük $ 0,00096274 $ 0,00096274 $ 0,00096274 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00056715$ 0,00056715 $ 0,00056715 24 sa Yüksek $ 0,00096274$ 0,00096274 $ 0,00096274 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00096274$ 0,00096274 $ 0,00096274 En Düşük Fiyat $ 0,00046238$ 0,00046238 $ 0,00046238 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%6,27 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%47,23 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

MetacadeMax (METACADEMAX) canlı fiyatı $0,00083728. METACADEMAX, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00056715 ve en yüksek $ 0,00096274 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. METACADEMAX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00096274, en düşük fiyatı ise $ 0,00046238 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, METACADEMAX son bir saatte +%6,27 değişim gösterdi, 24 saatte +%47,23 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MetacadeMax (METACADEMAX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 837,28K$ 837,28K $ 837,28K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 837,28K$ 837,28K $ 837,28K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki MetacadeMax piyasa değeri $ 837,28K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki METACADEMAX arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 837,28K.