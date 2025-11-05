MetaDAO Fiyatı (META)
+%2,03
+%13,75
-%22,18
-%22,18
MetaDAO (META) canlı fiyatı $6,4. META, son 24 saat içinde en düşük $ 4,89 ve en yüksek $ 7,2 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. META için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 10,84, en düşük fiyatı ise $ 0,724356 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, META son bir saatte +%2,03 değişim gösterdi, 24 saatte +%13,75 ve son 7 günde -%22,18 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki MetaDAO piyasa değeri $ 141,49M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki META arzı 22,14M olup, toplam arzı 22143581.250509. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 141,49M.
Gün içerisinde, MetaDAO / USD fiyat değişimi, $ +0,773346.
Son 30 gün içerisinde, MetaDAO / USD fiyat değişimi, $ -0,6300492800.
Son 60 gün içerisinde, MetaDAO / USD fiyat değişimi, $ +18,4679097600.
Son 90 gün içerisinde, MetaDAO / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,773346
|+%13,75
|30 Gün
|$ -0,6300492800
|-%9,84
|60 Gün
|$ +18,4679097600
|+%288,56
|90 Gün
|$ 0
|--
MetaDAO is a fundraising and governance platform on Solana that uses futarchy, a model where decisions are made by market prices rather than direct voting. In MetaDAO’s system, holders of the native META token don’t vote with tokens; instead, they trade in conditional markets (decision markets) that determine whether a proposal passes or fails based on the token’s price outcome. This “let the markets decide” approach means that if traders believe a proposed action will increase the value of the META token, the market will reflect optimism and the proposal will pass; if the market anticipates a negative impact, the proposal will fail. The underlying thesis is that good decisions will drive the token’s price up, and bad decisions will drive it down, allowing the market’s collective intelligence to evaluate proposals automatically. This concept was originally described by economist Robin Hanson (“vote on values, but bet on beliefs”). MetaDAO implements this vision by using the DAO’s own token price as the objective metric, simplifying futarchy into a practical onchain governance system.
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|11-04 17:22:15
|Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
|11-04 15:40:43
|Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
|11-04 13:21:37
|Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
|11-04 05:28:00
|Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
|11-04 03:53:00
|Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
|11-03 17:18:56
|Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平
