BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
Kart Çevirme Etkinliği
Bugünkü canlı MetaDAO fiyatı 6,4 USD. META / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. META fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı MetaDAO fiyatı 6,4 USD. META / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. META fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

META Hakkında Daha Fazla Bilgi

META Fiyat Bilgileri

META Nedir

META Whitepaper

META Resmi Websitesi

META Token Ekonomisi

META Fiyat Tahmini

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

MetaDAO Logosu

MetaDAO Fiyatı (META)

Listelenmedi

1 META / USD Canlı Fiyatı:

$6,4
$6,4$6,4
+%13,701D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
MetaDAO (META) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:52:18 (UTC+8)

MetaDAO (META) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 4,89
$ 4,89$ 4,89
24 sa Düşük
$ 7,2
$ 7,2$ 7,2
24 sa Yüksek

$ 4,89
$ 4,89$ 4,89

$ 7,2
$ 7,2$ 7,2

$ 10,84
$ 10,84$ 10,84

$ 0,724356
$ 0,724356$ 0,724356

+%2,03

+%13,75

-%22,18

-%22,18

MetaDAO (META) canlı fiyatı $6,4. META, son 24 saat içinde en düşük $ 4,89 ve en yüksek $ 7,2 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. META için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 10,84, en düşük fiyatı ise $ 0,724356 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, META son bir saatte +%2,03 değişim gösterdi, 24 saatte +%13,75 ve son 7 günde -%22,18 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MetaDAO (META) Piyasa Bilgileri

$ 141,49M
$ 141,49M$ 141,49M

--
----

$ 141,49M
$ 141,49M$ 141,49M

22,14M
22,14M 22,14M

22.143.581,250509
22.143.581,250509 22.143.581,250509

Şu anki MetaDAO piyasa değeri $ 141,49M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki META arzı 22,14M olup, toplam arzı 22143581.250509. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 141,49M.

MetaDAO (META) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, MetaDAO / USD fiyat değişimi, $ +0,773346.
Son 30 gün içerisinde, MetaDAO / USD fiyat değişimi, $ -0,6300492800.
Son 60 gün içerisinde, MetaDAO / USD fiyat değişimi, $ +18,4679097600.
Son 90 gün içerisinde, MetaDAO / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,773346+%13,75
30 Gün$ -0,6300492800-%9,84
60 Gün$ +18,4679097600+%288,56
90 Gün$ 0--

MetaDAO (META) Nedir?

MetaDAO is a fundraising and governance platform on Solana that uses futarchy, a model where decisions are made by market prices rather than direct voting. In MetaDAO’s system, holders of the native META token don’t vote with tokens; instead, they trade in conditional markets (decision markets) that determine whether a proposal passes or fails based on the token’s price outcome. This “let the markets decide” approach means that if traders believe a proposed action will increase the value of the META token, the market will reflect optimism and the proposal will pass; if the market anticipates a negative impact, the proposal will fail. The underlying thesis is that good decisions will drive the token’s price up, and bad decisions will drive it down, allowing the market’s collective intelligence to evaluate proposals automatically. This concept was originally described by economist Robin Hanson (“vote on values, but bet on beliefs”). MetaDAO implements this vision by using the DAO’s own token price as the objective metric, simplifying futarchy into a practical onchain governance system.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

MetaDAO (META) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

MetaDAO Fiyat Tahmini (USD)

MetaDAO (META) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? MetaDAO (META) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak MetaDAO için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

MetaDAO fiyat tahminini hemen kontrol edin!

META Varlığından Yerel Para Birimlerine

MetaDAO (META) Token Ekonomisi

MetaDAO (META) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. META tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: MetaDAO (META) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü MetaDAO (META) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı META fiyatı, 6,4 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
META / USD güncel fiyatı nedir?
META / USD güncel fiyatı $ 6,4. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
MetaDAO varlığının piyasa değeri nedir?
META piyasa değeri $ 141,49M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki META arzı nedir?
Dolaşımdaki META arzı, 22,14M USD.
META için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
META, ATH fiyatı olan 10,84 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük META fiyatı (ATL) nedir?
META, ATL fiyatı olan 0,724356 USD değerine düştü.
META işlem hacmi nedir?
META için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
META bu yıl daha da yükselir mi?
META piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için META fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:52:18 (UTC+8)

MetaDAO (META) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.707,94
$101.707,94$101.707,94

-%1,42

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.328,47
$3.328,47$3.328,47

-%5,09

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,40
$157,40$157,40

-%2,52

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

-%0,02

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2405
$2,2405$2,2405

-%1,82

En Yüksek Hacim

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.707,94
$101.707,94$101.707,94

-%1,42

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.328,47
$3.328,47$3.328,47

-%5,09

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,40
$157,40$157,40

-%2,52

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2405
$2,2405$2,2405

-%1,82

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,16483
$0,16483$0,16483

+%0,54

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

Intuition Logosu

Intuition

TRUST

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

MemeMarket Logosu

MemeMarket

MFUN

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Backstage Logosu

Backstage

BKS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Sentism Logosu

Sentism

SENTIS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

XP8 Logosu

XP8

XP8

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

PlayMindProtocol Logosu

PlayMindProtocol

PMIND

$0,24151
$0,24151$0,24151

+%1.474,38

Momentum Logosu

Momentum

MMT

$1,2973
$1,2973$1,2973

+%764,86

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000000284
$0,0000000000000000000000000284$0,0000000000000000000000000284

+%311,59

Datasoul Logosu

Datasoul

DATASOUL

$0,0000000035093
$0,0000000035093$0,0000000035093

+%150,62

JUICY Logosu

JUICY

JUICY

$0,1475
$0,1475$0,1475

+%125,19