MetaDAO (META) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 4,89 $ 4,89 $ 4,89 24 sa Düşük $ 7,2 $ 7,2 $ 7,2 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 4,89$ 4,89 $ 4,89 24 sa Yüksek $ 7,2$ 7,2 $ 7,2 Tüm Zamanların En Yükseği $ 10,84$ 10,84 $ 10,84 En Düşük Fiyat $ 0,724356$ 0,724356 $ 0,724356 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,03 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%13,75 Fiyat Değişimi (7 G) -%22,18 Fiyat Değişimi (7 G) -%22,18

MetaDAO (META) canlı fiyatı $6,4. META, son 24 saat içinde en düşük $ 4,89 ve en yüksek $ 7,2 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. META için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 10,84, en düşük fiyatı ise $ 0,724356 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, META son bir saatte +%2,03 değişim gösterdi, 24 saatte +%13,75 ve son 7 günde -%22,18 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MetaDAO (META) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 141,49M$ 141,49M $ 141,49M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 141,49M$ 141,49M $ 141,49M Dolaşım Arzı 22,14M 22,14M 22,14M Toplam Arz 22.143.581,250509 22.143.581,250509 22.143.581,250509

Şu anki MetaDAO piyasa değeri $ 141,49M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki META arzı 22,14M olup, toplam arzı 22143581.250509. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 141,49M.