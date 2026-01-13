Bugünkü metakina Fiyatı

Bugünkü metakina (MKT) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 35,77 değişim gösterdi. Mevcut MKT / USD dönüşüm oranı MKT başına $ 0 şeklindedir.

metakina, şu anda piyasa değeri açısından $ 30.318 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,86M MKT şeklindedir. Son 24 saat içinde MKT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MKT, son bir saatte -%0,89 ve son 7 günde -%52,83 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

metakina (MKT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 30,32K$ 30,32K $ 30,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 30,32K$ 30,32K $ 30,32K Dolaşım Arzı 999,86M 999,86M 999,86M Toplam Arz 999.855.672,134281 999.855.672,134281 999.855.672,134281

Şu anki metakina piyasa değeri $ 30,32K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MKT arzı 999,86M olup, toplam arzı 999855672.134281. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 30,32K.