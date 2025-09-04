MetaMask USD (MUSD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,979592 $ 0,979592 $ 0,979592 24 sa Düşük $ 0,999809 $ 0,999809 $ 0,999809 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,979592$ 0,979592 $ 0,979592 24 sa Yüksek $ 0,999809$ 0,999809 $ 0,999809 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,999806$ 0,999806 $ 0,999806 En Düşük Fiyat $ 0,979592$ 0,979592 $ 0,979592 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,32 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,79 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

MetaMask USD (MUSD) canlı fiyatı $0,997389. MUSD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,979592 ve en yüksek $ 0,999809 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,999806, en düşük fiyatı ise $ 0,979592 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MUSD son bir saatte +%0,32 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,79 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MetaMask USD (MUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,40M$ 8,40M $ 8,40M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,40M$ 8,40M $ 8,40M Dolaşım Arzı 8,40M 8,40M 8,40M Toplam Arz 8.400.539,473986 8.400.539,473986 8.400.539,473986

Şu anki MetaMask USD piyasa değeri $ 8,40M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MUSD arzı 8,40M olup, toplam arzı 8400539.473986. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,40M.