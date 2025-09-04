MUSD Hakkında Daha Fazla Bilgi

MetaMask USD Logosu

MetaMask USD Fiyatı (MUSD)

Listelenmedi

1 MUSD / USD Canlı Fiyatı:

$0,997389
$0,997389$0,997389
+%1,701D
mexc
USD
MetaMask USD (MUSD) Canlı Fiyat Grafiği
MetaMask USD (MUSD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,979592
$ 0,979592$ 0,979592
24 sa Düşük
$ 0,999809
$ 0,999809$ 0,999809
24 sa Yüksek

$ 0,979592
$ 0,979592$ 0,979592

$ 0,999809
$ 0,999809$ 0,999809

$ 0,999806
$ 0,999806$ 0,999806

$ 0,979592
$ 0,979592$ 0,979592

+%0,32

+%1,79

--

--

MetaMask USD (MUSD) canlı fiyatı $0,997389. MUSD, son 24 saat içinde en düşük $ 0,979592 ve en yüksek $ 0,999809 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,999806, en düşük fiyatı ise $ 0,979592 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MUSD son bir saatte +%0,32 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,79 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MetaMask USD (MUSD) Piyasa Bilgileri

$ 8,40M
$ 8,40M$ 8,40M

--
----

$ 8,40M
$ 8,40M$ 8,40M

8,40M
8,40M 8,40M

8.400.539,473986
8.400.539,473986 8.400.539,473986

Şu anki MetaMask USD piyasa değeri $ 8,40M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MUSD arzı 8,40M olup, toplam arzı 8400539.473986. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,40M.

MetaMask USD (MUSD) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, MetaMask USD / USD fiyat değişimi, $ +0,01757533.
Son 30 gün içerisinde, MetaMask USD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MetaMask USD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MetaMask USD / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01757533+%1,79
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

MetaMask USD (MUSD) Nedir?

MetaMask USD (mUSD) is a stablecoin issued by MetaMask, designed to maintain a 1:1 peg with the US dollar. It is built for use within the MetaMask ecosystem, enabling seamless on- and off-ramping between crypto and fiat, as well as spending through MetaMask products, including the MetaMask Card. mUSD aims to provide low-friction transfers, instant settlement, and interoperability across supported blockchain networks.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

MetaMask USD (MUSD) Kaynağı

Resmi Websitesi

MetaMask USD Fiyat Tahmini (USD)

MetaMask USD (MUSD) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? MetaMask USD (MUSD) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak MetaMask USD için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

MetaMask USD fiyat tahminini hemen kontrol edin!

MUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

MetaMask USD (MUSD) Token Ekonomisi

MetaMask USD (MUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: MetaMask USD (MUSD) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü MetaMask USD (MUSD) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı MUSD fiyatı, 0,997389 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MUSD / USD güncel fiyatı nedir?
MUSD / USD güncel fiyatı $ 0,997389. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
MetaMask USD varlığının piyasa değeri nedir?
MUSD piyasa değeri $ 8,40M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki MUSD arzı nedir?
Dolaşımdaki MUSD arzı, 8,40M USD.
MUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
MUSD, ATH fiyatı olan 0,999806 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük MUSD fiyatı (ATL) nedir?
MUSD, ATL fiyatı olan 0,979592 USD değerine düştü.
MUSD işlem hacmi nedir?
MUSD için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
MUSD bu yıl daha da yükselir mi?
MUSD piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için MUSD fiyat tahminine göz atın.
