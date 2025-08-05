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MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault Fiyatı (USUALUSDC+)

Listelenmedi

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) Canlı Fiyat Grafiği

$1,099
$1,099$1,099
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) Fiyatı

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+), şu anda 1,099 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 73,25K USD piyasa değerine sahiptir. USUALUSDC+ / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,03
MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault 24 saatlik fiyat değişimi
70,18K USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault / USD fiyat değişimi, $ +0,00030613.
Son 30 gün içerisinde, MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault / USD fiyat değişimi, $ +0,0065280600.
Son 60 gün içerisinde, MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault / USD fiyat değişimi, $ +0,0120174551.
Son 90 gün içerisinde, MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault / USD fiyat değişimi, $ +0,0173234450156539.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,00030613+%0,03
30 Gün$ +0,0065280600+%0,59
60 Gün$ +0,0120174551+%1,09
90 Gün$ +0,0173234450156539+%1,60

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) Fiyat Analizi

En güncel MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,097
$ 1,097$ 1,097

$ 1,099
$ 1,099$ 1,099

$ 9,51
$ 9,51$ 9,51

-%0,00

+%0,03

+%0,14

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 73,25K
$ 73,25K$ 73,25K

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70,18K
70,18K 70,18K

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) Nedir?

The MEV Capital Usual Boosted USDC vault curated by MEV Capital is dedicated to providing capital to Usual protocol markets. It gives access to extra incentives from Usual to boost the USDC APR for borrowers. This vault serves stable markets only and ensures very low odds of liquidation while providing good APR from leverage loopers. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

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MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) Kaynağı

Resmi Websitesi

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) Token Ekonomisi

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Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

USUALUSDC+ Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 USUALUSDC+ / VND
28.920,185
1 USUALUSDC+ / AUD
A$1,69246
1 USUALUSDC+ / GBP
0,82425
1 USUALUSDC+ / EUR
0,94514
1 USUALUSDC+ / USD
$1,099
1 USUALUSDC+ / MYR
RM4,64877
1 USUALUSDC+ / TRY
44,66336
1 USUALUSDC+ / JPY
¥160,454
1 USUALUSDC+ / ARS
ARS$1.491,17815
1 USUALUSDC+ / RUB
87,72218
1 USUALUSDC+ / INR
96,45923
1 USUALUSDC+ / IDR
Rp18.016,39056
1 USUALUSDC+ / KRW
1.522,15896
1 USUALUSDC+ / PHP
63,01666
1 USUALUSDC+ / EGP
￡E.53,24655
1 USUALUSDC+ / BRL
R$6,05549
1 USUALUSDC+ / CAD
C$1,50563
1 USUALUSDC+ / BDT
133,83622
1 USUALUSDC+ / NGN
1.675,30461
1 USUALUSDC+ / UAH
45,85028
1 USUALUSDC+ / VES
Bs138,474
1 USUALUSDC+ / CLP
$1.061,634
1 USUALUSDC+ / PKR
Rs310,70928
1 USUALUSDC+ / KZT
593,40505
1 USUALUSDC+ / THB
฿35,57463
1 USUALUSDC+ / TWD
NT$32,83812
1 USUALUSDC+ / AED
د.إ4,03333
1 USUALUSDC+ / CHF
Fr0,8792
1 USUALUSDC+ / HKD
HK$8,61616
1 USUALUSDC+ / MAD
.د.م9,96793
1 USUALUSDC+ / MXN
$20,78209
1 USUALUSDC+ / PLN
4,05531
1 USUALUSDC+ / RON
лв4,81362
1 USUALUSDC+ / SEK
kr10,61634
1 USUALUSDC+ / BGN
лв1,85731
1 USUALUSDC+ / HUF
Ft379,08906
1 USUALUSDC+ / CZK
23,33177
1 USUALUSDC+ / KWD
د.ك0,335195
1 USUALUSDC+ / ILS
3,74759