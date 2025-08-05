MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) Nedir?

The MEV Capital Usual Boosted USDC vault curated by MEV Capital is dedicated to providing capital to Usual protocol markets. It gives access to extra incentives from Usual to boost the USDC APR for borrowers. This vault serves stable markets only and ensures very low odds of liquidation while providing good APR from leverage loopers. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

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MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) Kaynağı Resmi Websitesi

MEV Capital Usual Boosted USDC Morpho Vault (USUALUSDC+) Token Ekonomisi

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