Mezo USD Fiyatı (MUSD)

1 MUSD / USD Canlı Fiyatı:

$1,032
$1,032$1,032
+%1,001D
USD
Mezo USD (MUSD) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-16 14:59:05 (UTC+8)

Mezo USD (MUSD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 1,018
$ 1,018$ 1,018
24 sa Düşük
$ 1,032
$ 1,032$ 1,032
24 sa Yüksek

$ 1,018
$ 1,018$ 1,018

$ 1,032
$ 1,032$ 1,032

$ 1,036
$ 1,036$ 1,036

$ 1,018
$ 1,018$ 1,018

-%0,02

+%1,03

--

--

Mezo USD (MUSD) canlı fiyatı $1,032. MUSD, son 24 saat içinde en düşük $ 1,018 ve en yüksek $ 1,032 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,036, en düşük fiyatı ise $ 1,018 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MUSD son bir saatte -%0,02 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,03 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Mezo USD (MUSD) Piyasa Bilgileri

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

$ 51,58M
$ 51,58M$ 51,58M

0,00
0,00 0,00

50.000.000,0
50.000.000,0 50.000.000,0

Şu anki Mezo USD piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MUSD arzı 0,00 olup, toplam arzı 50000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 51,58M.

Mezo USD (MUSD) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Mezo USD / USD fiyat değişimi, $ +0,01053437.
Son 30 gün içerisinde, Mezo USD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Mezo USD / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Mezo USD / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,01053437+%1,03
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Mezo USD (MUSD) Nedir?

MUSD is Mezo's native stablecoin, 100% backed by Bitcoin reserves and designed to maintain a 1:1 value with the US dollar. This is advantageous compared to other DeFi lending platforms due to the competitive collateralization requirements in the market, which are significantly more capital-efficient compared to other major DeFi protocols. To ensure that the entire stablecoin supply remains fully backed by collateral, if a position falls under the minimum collateral ratio, it will be closed (liquidated). This ensures the health and stability of the MUSD model. For more information: https://mezo.org/docs/users/musd

Mezo USD (MUSD) Kaynağı

Mezo USD Fiyat Tahmini (USD)

Mezo USD (MUSD) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Mezo USD (MUSD) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Mezo USD için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Mezo USD fiyat tahminini hemen kontrol edin!

MUSD Varlığından Yerel Para Birimlerine

Mezo USD (MUSD) Token Ekonomisi

Mezo USD (MUSD) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MUSD tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Mezo USD (MUSD) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Mezo USD (MUSD) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı MUSD fiyatı, 1,032 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MUSD / USD güncel fiyatı nedir?
MUSD / USD güncel fiyatı $ 1,032. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Mezo USD varlığının piyasa değeri nedir?
MUSD piyasa değeri $ 0,00 USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki MUSD arzı nedir?
Dolaşımdaki MUSD arzı, 0,00 USD.
MUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
MUSD, ATH fiyatı olan 1,036 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük MUSD fiyatı (ATL) nedir?
MUSD, ATL fiyatı olan 1,018 USD değerine düştü.
MUSD işlem hacmi nedir?
MUSD için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
MUSD bu yıl daha da yükselir mi?
MUSD piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için MUSD fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-16 14:59:05 (UTC+8)

