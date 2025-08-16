Mezo USD (MUSD) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 1,018 24 sa Yüksek $ 1,032 Tüm Zamanların En Yükseği $ 1,036 En Düşük Fiyat $ 1,018 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,02 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,03 Fiyat Değişimi (7 G) --

Mezo USD (MUSD) canlı fiyatı $1,032. MUSD, son 24 saat içinde en düşük $ 1,018 ve en yüksek $ 1,032 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MUSD için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 1,036, en düşük fiyatı ise $ 1,018 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MUSD son bir saatte -%0,02 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,03 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Mezo USD (MUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 0,00 Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 51,58M Dolaşım Arzı 0,00 Toplam Arz 50.000.000,0

Şu anki Mezo USD piyasa değeri $ 0,00 olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MUSD arzı 0,00 olup, toplam arzı 50000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 51,58M.