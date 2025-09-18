MicroBuy Bot Fiyatı (MICROBUY)
-%0,59
+%1,83
--
--
MicroBuy Bot (MICROBUY) canlı fiyatı $0,00039737. MICROBUY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00038401 ve en yüksek $ 0,00040605 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MICROBUY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00040605, en düşük fiyatı ise $ 0,00038164 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, MICROBUY son bir saatte -%0,59 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,83 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki MicroBuy Bot piyasa değeri $ 397,37K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MICROBUY arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999999.9999999. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 397,37K.
Gün içerisinde, MicroBuy Bot / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MicroBuy Bot / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MicroBuy Bot / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MicroBuy Bot / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%1,83
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
MicroBuy Bot (MICROBUY) is the first public AI-powered trading bot designed to trend tokens on DexScreener and other market platforms through automated micro-buys as low as <$0.01 ETH. Built on the Base chain, it delivers real-time visibility for emerging tokens, enabling projects to reach thousands of traders instantly. With a fixed 1B supply, zero taxes, renounced ownership, and an active buyback mechanism funded by 20% of revenue, MICROBUY is engineered for sustainable growth. By combining AI-driven automation with transparent tokenomics, MicroBuy Bot aims to become the go-to infrastructure for token discoverability in the Web3 ecosystem.
MicroBuy Bot (MICROBUY) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? MicroBuy Bot (MICROBUY) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak MicroBuy Bot için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
MicroBuy Bot fiyat tahminini hemen kontrol edin!
MicroBuy Bot (MICROBUY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MICROBUY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
