MicroBuy Bot Logosu

MicroBuy Bot Fiyatı (MICROBUY)

Listelenmedi

1 MICROBUY / USD Canlı Fiyatı:

$0,00040261
$0,00040261$0,00040261
+%4,101D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır.
USD
MicroBuy Bot (MICROBUY) Canlı Fiyat Grafiği
MicroBuy Bot (MICROBUY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,00038401
$ 0,00038401$ 0,00038401
24 sa Düşük
$ 0,00040605
$ 0,00040605$ 0,00040605
24 sa Yüksek

$ 0,00038401
$ 0,00038401$ 0,00038401

$ 0,00040605
$ 0,00040605$ 0,00040605

$ 0,00040605
$ 0,00040605$ 0,00040605

$ 0,00038164
$ 0,00038164$ 0,00038164

-%0,59

+%1,83

--

--

MicroBuy Bot (MICROBUY) canlı fiyatı $0,00039737. MICROBUY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00038401 ve en yüksek $ 0,00040605 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MICROBUY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00040605, en düşük fiyatı ise $ 0,00038164 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MICROBUY son bir saatte -%0,59 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,83 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MicroBuy Bot (MICROBUY) Piyasa Bilgileri

$ 397,37K
$ 397,37K$ 397,37K

--
----

$ 397,37K
$ 397,37K$ 397,37K

1000,00M
1000,00M 1000,00M

999.999.999,9999999
999.999.999,9999999 999.999.999,9999999

Şu anki MicroBuy Bot piyasa değeri $ 397,37K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MICROBUY arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999999.9999999. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 397,37K.

MicroBuy Bot (MICROBUY) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, MicroBuy Bot / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, MicroBuy Bot / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, MicroBuy Bot / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, MicroBuy Bot / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%1,83
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

MicroBuy Bot (MICROBUY) Nedir?

MicroBuy Bot (MICROBUY) is the first public AI-powered trading bot designed to trend tokens on DexScreener and other market platforms through automated micro-buys as low as <$0.01 ETH. Built on the Base chain, it delivers real-time visibility for emerging tokens, enabling projects to reach thousands of traders instantly. With a fixed 1B supply, zero taxes, renounced ownership, and an active buyback mechanism funded by 20% of revenue, MICROBUY is engineered for sustainable growth. By combining AI-driven automation with transparent tokenomics, MicroBuy Bot aims to become the go-to infrastructure for token discoverability in the Web3 ecosystem.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır.

MicroBuy Bot (MICROBUY) Kaynağı

Resmi Websitesi

MicroBuy Bot Fiyat Tahmini (USD)

MicroBuy Bot (MICROBUY) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? MicroBuy Bot (MICROBUY) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak MicroBuy Bot için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

MicroBuy Bot fiyat tahminini hemen kontrol edin!

MICROBUY Varlığından Yerel Para Birimlerine

MicroBuy Bot (MICROBUY) Token Ekonomisi

MicroBuy Bot (MICROBUY) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MICROBUY tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: MicroBuy Bot (MICROBUY) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü MicroBuy Bot (MICROBUY) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı MICROBUY fiyatı, 0,00039737 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MICROBUY / USD güncel fiyatı nedir?
MICROBUY / USD güncel fiyatı $ 0,00039737. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
MicroBuy Bot varlığının piyasa değeri nedir?
MICROBUY piyasa değeri $ 397,37K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki MICROBUY arzı nedir?
Dolaşımdaki MICROBUY arzı, 1000,00M USD.
MICROBUY için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
MICROBUY, ATH fiyatı olan 0,00040605 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük MICROBUY fiyatı (ATL) nedir?
MICROBUY, ATL fiyatı olan 0,00038164 USD değerine düştü.
MICROBUY işlem hacmi nedir?
MICROBUY için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
MICROBUY bu yıl daha da yükselir mi?
MICROBUY piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için MICROBUY fiyat tahminine göz atın.
