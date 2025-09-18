MicroBuy Bot (MICROBUY) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00038401 $ 0,00038401 $ 0,00038401 24 sa Düşük $ 0,00040605 $ 0,00040605 $ 0,00040605 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00038401$ 0,00038401 $ 0,00038401 24 sa Yüksek $ 0,00040605$ 0,00040605 $ 0,00040605 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00040605$ 0,00040605 $ 0,00040605 En Düşük Fiyat $ 0,00038164$ 0,00038164 $ 0,00038164 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,59 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,83 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

MicroBuy Bot (MICROBUY) canlı fiyatı $0,00039737. MICROBUY, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00038401 ve en yüksek $ 0,00040605 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MICROBUY için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00040605, en düşük fiyatı ise $ 0,00038164 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MICROBUY son bir saatte -%0,59 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,83 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MicroBuy Bot (MICROBUY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 397,37K$ 397,37K $ 397,37K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 397,37K$ 397,37K $ 397,37K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.999,9999999 999.999.999,9999999 999.999.999,9999999

Şu anki MicroBuy Bot piyasa değeri $ 397,37K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MICROBUY arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999999.9999999. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 397,37K.