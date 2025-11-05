Microsoft xStock (MSFTX) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 527,98 24 sa Düşük $ 536,2 24 sa Yüksek Tüm Zamanların En Yükseği $ 767,64 En Düşük Fiyat $ 490,75 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%1,52 Fiyat Değişimi (7 G) -%7,67

Microsoft xStock (MSFTX) canlı fiyatı $536,15. MSFTX, son 24 saat içinde en düşük $ 527,98 ve en yüksek $ 536,2 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MSFTX için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 767,64, en düşük fiyatı ise $ 490,75 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MSFTX son bir saatte -%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte +%1,52 ve son 7 günde -%7,67 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Microsoft xStock (MSFTX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 1,46M Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 13,26M Dolaşım Arzı 2,73K Toplam Arz 24.724,15289199083

Şu anki Microsoft xStock piyasa değeri $ 1,46M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MSFTX arzı 2,73K olup, toplam arzı 24724.15289199083. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 13,26M.