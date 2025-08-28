MICROWAVED (MICROWAVED) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,0002699 $ 0,0002699 $ 0,0002699 24 sa Düşük $ 0,00038497 $ 0,00038497 $ 0,00038497 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,0002699$ 0,0002699 $ 0,0002699 24 sa Yüksek $ 0,00038497$ 0,00038497 $ 0,00038497 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00038497$ 0,00038497 $ 0,00038497 En Düşük Fiyat $ 0,0002699$ 0,0002699 $ 0,0002699 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%3,51 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%7,81 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

MICROWAVED (MICROWAVED) canlı fiyatı $0,00032362. MICROWAVED, son 24 saat içinde en düşük $ 0,0002699 ve en yüksek $ 0,00038497 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MICROWAVED için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00038497, en düşük fiyatı ise $ 0,0002699 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MICROWAVED son bir saatte +%3,51 değişim gösterdi, 24 saatte -%7,81 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MICROWAVED (MICROWAVED) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 320,25K$ 320,25K $ 320,25K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 320,25K$ 320,25K $ 320,25K Dolaşım Arzı 999,98M 999,98M 999,98M Toplam Arz 999.981.359,812342 999.981.359,812342 999.981.359,812342

Şu anki MICROWAVED piyasa değeri $ 320,25K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MICROWAVED arzı 999,98M olup, toplam arzı 999981359.812342. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 320,25K.