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Midas mTBILL Fiyatı (MTBILL)

Listelenmedi

Midas mTBILL (MTBILL) Canlı Fiyat Grafiği

$1,033
$1,033$1,033
%0,001D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD

Bugünkü Midas mTBILL (MTBILL) Fiyatı

Midas mTBILL (MTBILL), şu anda 1,033 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 4,62M USD piyasa değerine sahiptir. MTBILL / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Midas mTBILL Ana Piyasa Performansı:

-- USD
24 saatlik işlem hacmi
%0,00
Midas mTBILL 24 saatlik fiyat değişimi
4,48M USD
Dolaşımdaki arz

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USD Bazında Midas mTBILL (MTBILL) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Midas mTBILL / USD fiyat değişimi, $ 0,0.
Son 30 gün içerisinde, Midas mTBILL / USD fiyat değişimi, $ +0,0033270864.
Son 60 gün içerisinde, Midas mTBILL / USD fiyat değişimi, $ +0,0062094663.
Son 90 gün içerisinde, Midas mTBILL / USD fiyat değişimi, $ +0,00924688.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0,0%0,00
30 Gün$ +0,0033270864+%0,32
60 Gün$ +0,0062094663+%0,60
90 Gün$ +0,00924688+%0,90

Midas mTBILL (MTBILL) Fiyat Analizi

En güncel Midas mTBILL fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 1,033
$ 1,033$ 1,033

$ 1,033
$ 1,033$ 1,033

$ 1,033
$ 1,033$ 1,033

%0,00

%0,00

+%0,09

Midas mTBILL (MTBILL) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 4,62M
$ 4,62M$ 4,62M

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4,48M
4,48M 4,48M

Midas mTBILL (MTBILL) Nedir?

Midas US Treasury Bills Token (mTBILL) is a permissionless yield-bearing token tracking short-dated US Treasury Bills. 

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Midas mTBILL (MTBILL) Kaynağı

Resmi Websitesi

Midas mTBILL (MTBILL) Token Ekonomisi

Midas mTBILL (MTBILL) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MTBILL tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

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MTBILL Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MTBILL / VND
27.183,395
1 MTBILL / AUD
A$1,59082
1 MTBILL / GBP
0,77475
1 MTBILL / EUR
0,88838
1 MTBILL / USD
$1,033
1 MTBILL / MYR
RM4,36959
1 MTBILL / TRY
42,01211
1 MTBILL / JPY
¥151,851
1 MTBILL / ARS
ARS$1.409,27025
1 MTBILL / RUB
82,38175
1 MTBILL / INR
90,53212
1 MTBILL / IDR
Rp16.934,42352
1 MTBILL / KRW
1.428,76296
1 MTBILL / PHP
59,22189
1 MTBILL / EGP
￡E.50,03852
1 MTBILL / BRL
R$5,72282
1 MTBILL / CAD
C$1,41521
1 MTBILL / BDT
125,79874
1 MTBILL / NGN
1.574,69487
1 MTBILL / UAH
43,09676
1 MTBILL / VES
Bs127,059
1 MTBILL / CLP
$999,944
1 MTBILL / PKR
Rs292,79352
1 MTBILL / KZT
557,76835
1 MTBILL / THB
฿33,50019
1 MTBILL / TWD
NT$30,82472
1 MTBILL / AED
د.إ3,79111
1 MTBILL / CHF
Fr0,8264
1 MTBILL / HKD
HK$8,09872
1 MTBILL / MAD
.د.م9,35898
1 MTBILL / MXN
$19,46172
1 MTBILL / PLN
3,81177
1 MTBILL / RON
лв4,52454
1 MTBILL / SEK
kr9,97878
1 MTBILL / BGN
лв1,74577
1 MTBILL / HUF
Ft355,83751
1 MTBILL / CZK
21,95125
1 MTBILL / KWD
د.ك0,315065
1 MTBILL / ILS
3,5122