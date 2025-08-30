Midas The Minotaur (MIDAS) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00017795 $ 0,00017795 $ 0,00017795 24 sa Düşük $ 0,00041598 $ 0,00041598 $ 0,00041598 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00017795$ 0,00017795 $ 0,00017795 24 sa Yüksek $ 0,00041598$ 0,00041598 $ 0,00041598 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00040918$ 0,00040918 $ 0,00040918 En Düşük Fiyat $ 0,00012617$ 0,00012617 $ 0,00012617 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%2,31 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%132,25 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Midas The Minotaur (MIDAS) canlı fiyatı $0,00041522. MIDAS, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00017795 ve en yüksek $ 0,00041598 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MIDAS için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00040918, en düşük fiyatı ise $ 0,00012617 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MIDAS son bir saatte +%2,31 değişim gösterdi, 24 saatte +%132,25 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Midas The Minotaur (MIDAS) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 3,70M$ 3,70M $ 3,70M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 3,70M$ 3,70M $ 3,70M Dolaşım Arzı 8,89B 8,89B 8,89B Toplam Arz 8.888.888.888,0 8.888.888.888,0 8.888.888.888,0

Şu anki Midas The Minotaur piyasa değeri $ 3,70M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MIDAS arzı 8,89B olup, toplam arzı 8888888888.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 3,70M.