Bugünkü Midas XRP Fiyatı

Bugünkü Midas XRP (MXRP) fiyatı $ 2,37 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut MXRP / USD dönüşüm oranı MXRP başına $ 2,37 şeklindedir.

Midas XRP, şu anda piyasa değeri açısından $ 24.080.804 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 10,49M MXRP şeklindedir. Son 24 saat içinde MXRP, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 2,7 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 2,34 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MXRP, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Midas XRP (MXRP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 24,08M$ 24,08M $ 24,08M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 24,88M$ 24,88M $ 24,88M Dolaşım Arzı 10,49M 10,49M 10,49M Toplam Arz 10.487.182,67114802 10.487.182,67114802 10.487.182,67114802

Şu anki Midas XRP piyasa değeri $ 24,08M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MXRP arzı 10,49M olup, toplam arzı 10487182.67114802. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 24,88M.