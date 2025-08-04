Mind Body Soul Fiyatı (MBS)
Mind Body Soul (MBS), şu anda 0,426059 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 2,13M USD piyasa değerine sahiptir. MBS / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
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Gün içerisinde, Mind Body Soul / USD fiyat değişimi, $ -0,0285019120721596.
Son 30 gün içerisinde, Mind Body Soul / USD fiyat değişimi, $ -0,2461272117.
Son 60 gün içerisinde, Mind Body Soul / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Mind Body Soul / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0285019120721596
|-%6,27
|30 Gün
|$ -0,2461272117
|-%57,76
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Mind Body Soul fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,01
-%6,27
-%27,71
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MBS Token is a next-generation cryptocurrency built to power the future of decentralized finance (DeFi), digital commerce, and cross-border transactions. Designed with security, speed, and utility in mind, MBS Token offers real-world use cases, community empowerment, and long-term growth potential. Secure & Transparent Lightning-Fast Transactions Real-World UtilityMind Body Soul Club is a holistic wellness community dedicated to nurturing physical health, mental clarity, and spiritual growth through yoga, meditation, and mindful living practices. At the heart of the club is the MBS token, a unique digital utility token that powers the club’s ecosystem. Members can use MBS tokens to access exclusive classes, wellness retreats, personalized coaching, and community events, as well as to reward contributions and engagement within the club!
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