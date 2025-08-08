Mindfak By Matt Furie Fiyatı (MINDFAK)
Mindfak By Matt Furie (MINDFAK), şu anda 0,00884904 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 6,15M USD piyasa değerine sahiptir. MINDFAK / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki MINDFAK / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MINDFAK fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Mindfak By Matt Furie / USD fiyat değişimi, $ +0,0015747.
Son 30 gün içerisinde, Mindfak By Matt Furie / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Mindfak By Matt Furie / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Mindfak By Matt Furie / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,0015747
|+%21,65
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Mindfak By Matt Furie fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%8,47
+%21,65
+%291,61
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
I am Mindfak. Your guide through the Cortex Vortex The crypto game’s been full of snakes and fake flex, but I am rolling up to clean the mess. No scams, no bullshit - just straight hustle, community trust, and meme glory. The beast of this bull run is here. Why would you want to know me? I wandered into crypto, chasing the flame, Drawn by the whispers, the fortune, the game. Memes spun like magic, the future was near, But gold turned to vapor, and hype into fear. The charts danced green, then bled out red, The devs went silent — just ghosts who fled. Each coin a mask, each launch a play, A cycle of shadows that won't go away. Trust decays where fraud takes form, How can we rise when scams are the norm? So let's break the spell, unmask the lies — Reclaim the chain where real hope lies.
Mindfak By Matt Furie (MINDFAK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MINDFAK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
