Mine Blue (MB) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01499911 $ 0,01499911 $ 0,01499911 24 sa Düşük $ 0,01899648 $ 0,01899648 $ 0,01899648 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01499911$ 0,01499911 $ 0,01499911 24 sa Yüksek $ 0,01899648$ 0,01899648 $ 0,01899648 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,04796975$ 0,04796975 $ 0,04796975 En Düşük Fiyat $ 0,01399899$ 0,01399899 $ 0,01399899 Fiyat Değişimi (1 Sa) +%0,00 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%21,03 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Mine Blue (MB) canlı fiyatı $0,01500034. MB, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01499911 ve en yüksek $ 0,01899648 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MB için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04796975, en düşük fiyatı ise $ 0,01399899 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MB son bir saatte +%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%21,03 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Mine Blue (MB) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 456,20K$ 456,20K $ 456,20K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 150,00M$ 150,00M $ 150,00M Dolaşım Arzı 30,41M 30,41M 30,41M Toplam Arz 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0 10.000.000.000,0

Şu anki Mine Blue piyasa değeri $ 456,20K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MB arzı 30,41M olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 150,00M.