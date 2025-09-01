MB Hakkında Daha Fazla Bilgi

Mine Blue Fiyatı (MB)

Listelenmedi

1 MB / USD Canlı Fiyatı:

$0,01500034
$0,01500034
-%21,001D
USD
Mine Blue (MB) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-01 10:06:40 (UTC+8)

Mine Blue (MB) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,01499911
$ 0,01499911
24 sa Düşük
$ 0,01899648
$ 0,01899648
24 sa Yüksek

$ 0,01499911
$ 0,01499911

$ 0,01899648
$ 0,01899648

$ 0,04796975
$ 0,04796975

$ 0,01399899
$ 0,01399899

+%0,00

-%21,03

--

--

Mine Blue (MB) canlı fiyatı $0,01500034. MB, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01499911 ve en yüksek $ 0,01899648 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MB için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,04796975, en düşük fiyatı ise $ 0,01399899 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MB son bir saatte +%0,00 değişim gösterdi, 24 saatte -%21,03 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Mine Blue (MB) Piyasa Bilgileri

$ 456,20K
$ 456,20K

--
--

$ 150,00M
$ 150,00M

30,41M
30,41M

10.000.000.000,0
10.000.000.000,0

Şu anki Mine Blue piyasa değeri $ 456,20K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MB arzı 30,41M olup, toplam arzı 10000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 150,00M.

Mine Blue (MB) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Mine Blue / USD fiyat değişimi, $ -0,00399484633366529.
Son 30 gün içerisinde, Mine Blue / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Mine Blue / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Mine Blue / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,00399484633366529-%21,03
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Mine Blue (MB) Nedir?

Mine Blue is a pioneering project in the metaverse, blending immersive virtual experiences with digital asset ownership. Centered around gaming, NFTs, virtual shopping, and real estate, Mine Blue provides users with an engaging digital environment powered by the MB token. This BEP-20 token on Binance Smart Chain facilitates all transactions within Mine Blue, offering a secure, low-fee option for users.

Mine Blue (MB) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

Mine Blue Fiyat Tahmini (USD)

Mine Blue (MB) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Mine Blue (MB) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Mine Blue için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Mine Blue fiyat tahminini hemen kontrol edin!

MB Varlığından Yerel Para Birimlerine

Mine Blue (MB) Token Ekonomisi

Mine Blue (MB) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MB tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Mine Blue (MB) Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Mine Blue (MB) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı MB fiyatı, 0,01500034 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MB / USD güncel fiyatı nedir?
MB / USD güncel fiyatı $ 0,01500034. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Mine Blue varlığının piyasa değeri nedir?
MB piyasa değeri $ 456,20K USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki MB arzı nedir?
Dolaşımdaki MB arzı, 30,41M USD.
MB için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
MB, ATH fiyatı olan 0,04796975 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük MB fiyatı (ATL) nedir?
MB, ATL fiyatı olan 0,01399899 USD değerine düştü.
MB işlem hacmi nedir?
MB için 24 saatlik canlı işlem hacmi -- USD.
MB bu yıl daha da yükselir mi?
MB piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için MB fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-09-01 10:06:40 (UTC+8)

