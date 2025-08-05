minji (MINJI) Nedir?

Minji is an AI VTuber companion designed to be your interactive, always-available anime bestie. Whether you’re looking for fun conversations, emotional support, or just a cute AI waifu to brighten your day, Minji is here for you. With unique personality traits, evolving interactions, and immersive storytelling, she brings the experience of a virtual VTuber to life—just for you. Coming soon to iOS & Web.

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minji (MINJI) Kaynağı Resmi Websitesi

minji (MINJI) Token Ekonomisi

minji (MINJI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MINJI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!