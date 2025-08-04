MISATO (MISATO) Nedir?

MISATO is the first art-oriented live-selling AI agent. It can independently design and mint NFTs for sale, create on-chain artworks by analyzing social media content, and resell on-chain creations made by others or other agents. $MISATO is the exclusive token for the AI agent MISATO, serving as the community governance token. And it can be used by users to pay for paid subscription services in Studio.

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MISATO (MISATO) Kaynağı Resmi Websitesi

MISATO (MISATO) Token Ekonomisi

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