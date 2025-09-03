Miss AI (MSAI) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,00092823 $ 0,00092823 $ 0,00092823 24 sa Düşük $ 0,00119967 $ 0,00119967 $ 0,00119967 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,00092823$ 0,00092823 $ 0,00092823 24 sa Yüksek $ 0,00119967$ 0,00119967 $ 0,00119967 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00126799$ 0,00126799 $ 0,00126799 En Düşük Fiyat $ 0,00092823$ 0,00092823 $ 0,00092823 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%2,99 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,90 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Miss AI (MSAI) canlı fiyatı $0,00103194. MSAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00092823 ve en yüksek $ 0,00119967 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MSAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00126799, en düşük fiyatı ise $ 0,00092823 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MSAI son bir saatte -%2,99 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,90 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Miss AI (MSAI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 596,61K$ 596,61K $ 596,61K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 917,87K$ 917,87K $ 917,87K Dolaşım Arzı 577,78M 577,78M 577,78M Toplam Arz 888.888.888,0 888.888.888,0 888.888.888,0

Şu anki Miss AI piyasa değeri $ 596,61K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MSAI arzı 577,78M olup, toplam arzı 888888888.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 917,87K.