Miss AI Fiyatı (MSAI)
-%2,99
-%2,90
--
--
Miss AI (MSAI) canlı fiyatı $0,00103194. MSAI, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00092823 ve en yüksek $ 0,00119967 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MSAI için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00126799, en düşük fiyatı ise $ 0,00092823 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, MSAI son bir saatte -%2,99 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,90 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Miss AI piyasa değeri $ 596,61K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MSAI arzı 577,78M olup, toplam arzı 888888888.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 917,87K.
Gün içerisinde, Miss AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Miss AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Miss AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Miss AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%2,90
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
Backed by Xeleb Protocol and built on BNB Chain, Miss AI is a tokenized AI Influencer co-created by a global Web3-native community. More than just a digital avatar, she serves as a real-time AI beauty companion — offering personalized skin analysis, daily advice, and tokenized engagement, all with no code required. $MSAI – a statement of what Web3 can achieve, blending creativity with real-world connection. ❤️🔥 Features hightlight: • Co-built by 3,000+ creators, launched via https://missai.tech • AI-Powered Interaction: chat, voice, and livestream experiences • AI Beauty Assistant: skin analytics, routine tips, personalized style recommendations, and makeup tutorials • DAO Governance: community-driven with $MSAI token rewards and voting rights Miss AI is an intelligent multi-agent system designed for the domain of personal beauty and skincare. By leveraging advancements in computer vision, natural language processing (NLP), and coordinated multi-agent design, Miss AI delivers real-time, personalized skincare analysis and guidance. The system is fully modular, interpretable, and auditable — aligning with the core principles of decentralized AI and Web3 infrastructure.
