MITCH (IDRAWLINE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,03470905 $ 0,03470905 $ 0,03470905 24 sa Düşük $ 0,03880398 $ 0,03880398 $ 0,03880398 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,03470905$ 0,03470905 $ 0,03470905 24 sa Yüksek $ 0,03880398$ 0,03880398 $ 0,03880398 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,03880398$ 0,03880398 $ 0,03880398 En Düşük Fiyat $ 0,03470905$ 0,03470905 $ 0,03470905 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%10,02 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%10,02 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

MITCH (IDRAWLINE) canlı fiyatı $0,03355899. IDRAWLINE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,03470905 ve en yüksek $ 0,03880398 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. IDRAWLINE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,03880398, en düşük fiyatı ise $ 0,03470905 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, IDRAWLINE son bir saatte -%10,02 değişim gösterdi, 24 saatte -%10,02 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MITCH (IDRAWLINE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 34,55M$ 34,55M $ 34,55M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 34,55M$ 34,55M $ 34,55M Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.922,888952 999.999.922,888952 999.999.922,888952

Şu anki MITCH piyasa değeri $ 34,55M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki IDRAWLINE arzı 1000,00M olup, toplam arzı 999999922.888952. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 34,55M.