MOAI (MOAI) Nedir?

Moai are monolithic human figures carved by the Rapa Nui people on Rapa Nui (Easter Island) in eastern Polynesia between the years 1250 and 1500

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MOAI (MOAI) Token Ekonomisi

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