Moaner by Matt Furie (MOANER) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Düşük $ 0 $ 0 $ 0 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0$ 0 $ 0 24 sa Yüksek $ 0$ 0 $ 0 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0$ 0 $ 0 En Düşük Fiyat $ 0$ 0 $ 0 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%11,42 Fiyat Değişimi (1 Gün) +%28,54 Fiyat Değişimi (7 G) -- Fiyat Değişimi (7 G) --

Moaner by Matt Furie (MOANER) canlı fiyatı --. MOANER, son 24 saat içinde en düşük $ 0 ve en yüksek $ 0 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MOANER için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0, en düşük fiyatı ise $ 0 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MOANER son bir saatte -%11,42 değişim gösterdi, 24 saatte +%28,54 ve son 7 günde -- değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Moaner by Matt Furie (MOANER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 392,09K$ 392,09K $ 392,09K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 392,09K$ 392,09K $ 392,09K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Moaner by Matt Furie piyasa değeri $ 392,09K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MOANER arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 392,09K.