Mochi Market (MOMA) Nedir?

Mochi.Market is the first product of Mochilab.org. Mochi.Market initially aims to solve three important current challenges: lack of liquidity in the NFT market, lack of monetization strategy for NFT holders during their holding period, and lack of crosschain usage between NFTs and FTs.

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Mochi Market (MOMA) Kaynağı Resmi Websitesi

Mochi Market (MOMA) Token Ekonomisi

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