Bugünkü ModPanda Fiyatı

Bugünkü ModPanda (PANDA) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 4,20 değişim gösterdi. Mevcut PANDA / USD dönüşüm oranı PANDA başına $ 0 şeklindedir.

ModPanda, şu anda piyasa değeri açısından $ 6.899,77 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,96M PANDA şeklindedir. Son 24 saat içinde PANDA, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, PANDA, son bir saatte +%0,11 ve son 7 günde +%7,18 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ModPanda (PANDA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 6,90K$ 6,90K $ 6,90K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 6,90K$ 6,90K $ 6,90K Dolaşım Arzı 999,96M 999,96M 999,96M Toplam Arz 999.956.564,642413 999.956.564,642413 999.956.564,642413

