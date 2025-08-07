Molten (MOLTEN) Nedir?

Molten is a secure, ultra low cost, OEV protected, layer 2 made for traders. By offering the best experience on chain, Molten is the best place to trade on top of any existing protocol, while protecting the protocols at the same time.

Molten (MOLTEN) Kaynağı Resmi Websitesi

Molten (MOLTEN) Token Ekonomisi

Molten (MOLTEN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MOLTEN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!