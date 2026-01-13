Bugünkü Momofun Fiyatı

Bugünkü Momofun (MM) fiyatı $ 0,00005039 olup, son 24 saatte % 45,61 değişim gösterdi. Mevcut MM / USD dönüşüm oranı MM başına $ 0,00005039 şeklindedir.

Momofun, şu anda piyasa değeri açısından $ 390.321 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 7,80B MM şeklindedir. Son 24 saat içinde MM, $ 0,00004645 (en düşük) ile $ 0,00009279 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00576042 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00004155 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MM, son bir saatte -%1,29 ve son 7 günde -%24,26 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Momofun (MM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 390,32K$ 390,32K $ 390,32K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,50M$ 1,50M $ 1,50M Dolaşım Arzı 7,80B 7,80B 7,80B Toplam Arz 30.000.000.000,0 30.000.000.000,0 30.000.000.000,0

