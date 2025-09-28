MON (MON) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: $ 0,01710224 $ 0,01710224 $ 0,01710224 24 sa Düşük $ 0,01740416 $ 0,01740416 $ 0,01740416 24 sa Yüksek 24 sa Düşük $ 0,01710224$ 0,01710224 $ 0,01710224 24 sa Yüksek $ 0,01740416$ 0,01740416 $ 0,01740416 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,686349$ 0,686349 $ 0,686349 En Düşük Fiyat $ 0,01531$ 0,01531 $ 0,01531 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,01 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%1,19 Fiyat Değişimi (7 G) -%4,51 Fiyat Değişimi (7 G) -%4,51

MON (MON) canlı fiyatı $0,01710409. MON, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01710224 ve en yüksek $ 0,01740416 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MON için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,686349, en düşük fiyatı ise $ 0,01531 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MON son bir saatte -%0,01 değişim gösterdi, 24 saatte -%1,19 ve son 7 günde -%4,51 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MON (MON) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,06M$ 7,06M $ 7,06M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 17,10M$ 17,10M $ 17,10M Dolaşım Arzı 412,79M 412,79M 412,79M Toplam Arz 999.517.431,0 999.517.431,0 999.517.431,0

Şu anki MON piyasa değeri $ 7,06M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MON arzı 412,79M olup, toplam arzı 999517431.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 17,10M.