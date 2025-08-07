MonaCoin Fiyatı (MONA)
MonaCoin (MONA), şu anda 0,170561 USD fiyatından işlem görmektedir ve $ 0,00 USD piyasa değerine sahiptir. MONA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MEXC'deki MONA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MONA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, MonaCoin / USD fiyat değişimi, $ +0,00038421.
Son 30 gün içerisinde, MonaCoin / USD fiyat değişimi, $ +0,0432560775.
Son 60 gün içerisinde, MonaCoin / USD fiyat değişimi, $ -0,0015088678.
Son 90 gün içerisinde, MonaCoin / USD fiyat değişimi, $ -0,05620589832707927.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0,00038421
|+%0,23
|30 Gün
|$ +0,0432560775
|+%25,36
|60 Gün
|$ -0,0015088678
|-%0,88
|90 Gün
|$ -0,05620589832707927
|-%24,78
En güncel MonaCoin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,44
+%0,23
+%0,49
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
MonaCoin is an open source digital currency and a peer-to-peer (p2p) payment network. Dubbed by its creators as “the first Japanese cryptocurrency,” the coin has become somewhat of Japan’s national alternative to Bitcoin or Litecoin. Like its predecessors, the coin was created purely to serve as P2P electronic cash, a decentralized digital currency aimed at Japanese citizens. There are a few key differences that set it apart from the coins that came before it, and this guide is dedicated to drawing out these differences. Conceived in December of 2013, Monacoin was officially born on January 1st, 2014 with no premine. A Bitcoin Talk Forum on the same date details the coin’s launch and its specifications. A soft fork was executed at block 937440 to implement Segwit, a move made to keep it in line with Bitcoin, Litecoin, Vertcoin, and other payment-focused cryptocurrencies. In addition, the Monacoin team has reportedly implemented the Lightning Network for their coin. Speaking of soft forks, Monacoin is actually a hard fork of Litecoin, something we’ll take into account further as we look into its specs below. Monacoin was originally founded by the pseudonymous Mr. Wantanabe, no doubt in homage to Bitcoin’s Satoshi Nakamoto. Besides this pen name, the rest of the coin’s team is completely anonymous, so there’s nothing to report on here. In addition, the project has no visible roadmap on its site or anywhere else online. The team does seem to stay on top of updates and upgrades, however, as the Segwit and Lyra2REv2 updates and Lightning Network implementation suggest. It is popular in Japan where it was developed. It Uses Lyra2REv2 and Dark Gravity Wave v3 algorithm to ensure fairer mining opportunities, success rate and difficult levels of mining process respectively. Monacoin is the first cryptocurrency from Japan. It has received wide support and success in the country and is not crossing the national boundary to try and become a global phenomenon. While that is not going to happen in the next year or two, it does have the making of a good crypto token. It is steadily improving its service and has constantly strived to give its users the best possible experience. When Scrypt compliant ASIC miners appeared they switched to Lyra2REv2 to ensure the mining MONA remains a fair battle between miners from around the world. The instance of a Japanese national using Monacoin to buy land made news in the country and beyond, spreading the popularity of the coin.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
MonaCoin (MONA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MONA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 MONA / VND
₫4.488,312715
|1 MONA / AUD
A$0,26095833
|1 MONA / GBP
￡0,12621514
|1 MONA / EUR
€0,14497685
|1 MONA / USD
$0,170561
|1 MONA / MYR
RM0,71976742
|1 MONA / TRY
₺6,93501026
|1 MONA / JPY
¥25,072467
|1 MONA / ARS
ARS$227,11049955
|1 MONA / RUB
₽13,64488
|1 MONA / INR
₹14,96502214
|1 MONA / IDR
Rp2.796,08151984
|1 MONA / KRW
₩236,23380744
|1 MONA / PHP
₱9,77655652
|1 MONA / EGP
￡E.8,26197484
|1 MONA / BRL
R$0,92955745
|1 MONA / CAD
C$0,23366857
|1 MONA / BDT
৳20,67540442
|1 MONA / NGN
₦260,00148279
|1 MONA / UAH
₴7,06804784
|1 MONA / VES
Bs21,831808
|1 MONA / CLP
$165,44417
|1 MONA / PKR
Rs48,2346508
|1 MONA / KZT
₸91,30642013
|1 MONA / THB
฿5,51253152
|1 MONA / TWD
NT$5,08954024
|1 MONA / AED
د.إ0,62595887
|1 MONA / CHF
Fr0,1364488
|1 MONA / HKD
HK$1,33719824
|1 MONA / MAD
.د.م1,54016583
|1 MONA / MXN
$3,1724346
|1 MONA / PLN
zł0,62425326
|1 MONA / RON
лв0,74194035
|1 MONA / SEK
kr1,63909121
|1 MONA / BGN
лв0,28483687
|1 MONA / HUF
Ft58,23123101
|1 MONA / CZK
Kč3,59542588
|1 MONA / KWD
د.ك0,052021105
|1 MONA / ILS
₪0,58331862