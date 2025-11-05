monke (MONKE) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı: 24 sa Düşük $ 0,00061103 24 sa Yüksek $ 0,00084467 Tüm Zamanların En Yükseği $ 0,00781846 En Düşük Fiyat $ 0,00033063 Fiyat Değişimi (1 Sa) -%0,97 Fiyat Değişimi (1 Gün) -%2,76 Fiyat Değişimi (7 G) -%49,61

monke (MONKE) canlı fiyatı $0,00066655. MONKE, son 24 saat içinde en düşük $ 0,00061103 ve en yüksek $ 0,00084467 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MONKE için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,00781846, en düşük fiyatı ise $ 0,00033063 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MONKE son bir saatte -%0,97 değişim gösterdi, 24 saatte -%2,76 ve son 7 günde -%49,61 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

monke (MONKE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 666,38K Hacim (24 Sa) -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 666,38K Dolaşım Arzı 999,74M Toplam Arz 999.739.203,652578

Şu anki monke piyasa değeri $ 666,38K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MONKE arzı 999,74M olup, toplam arzı 999739203.652578. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 666,38K.